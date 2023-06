Come registrare un buon audio con della attrezzatura economica?

La registrazione di audio di alta qualità può essere importante per qualsiasi tipo di business. Sebbene possa sembrare scoraggiante ottenere un buon audio con un budget limitato, ci sono diverse tecniche che puoi utilizzare per migliorare la qualità del suono delle tue registrazioni. Inoltre, puoi anche decidere di fare una trascrizione da audio a testo con un software dedicato, soprattutto se ricevi spesso messaggi in segreteria e non hai tempo per ascoltarli tutti. A volte, quando i messaggi sono troppi, si rischia di perderne alcuni di importanti. Con un buon software puoi ricevere la trascrizione dell’audio direttamente sulla tua e-mail, su WhatsApp o Telegram. Ad ogni modo, se hai bisogno di una trascrizione da audio a testo o deve semplicemente registrare un audio, potrebbero tornarti utili alcuni suggerimenti.

1. Tieni la Fotocamera Vicino

Quando si registrano video con audio, è fondamentale posizionare la videocamera vicino alla sorgente sonora. I microfoni integrati che si trovano sulla maggior parte delle fotocamere e degli smartphone sono in genere omnidirezionali, il che significa che catturano il suono da tutte le direzioni. Tenendo la fotocamera vicino al soggetto, puoi assicurarti che il microfono intercetti chiaramente l'audio e riduca il rumore di fondo. Questa tecnica funziona bene per interviste, vlog o qualsiasi situazione in cui l'attenzione è rivolta a una specifica sorgente sonora.

2. Effettua il Video in un Posto Tranquillo

Il rumore di fondo può peggiorare in modo significativo la qualità audio delle tue registrazioni. Pertanto, è essenziale trovare un luogo tranquillo per le riprese video. Scegli uno spazio lontano dal traffico, da elettrodomestici rumorosi o da qualsiasi altra fonte di rumore. Chiudi finestre e porte per ridurre al minimo i rumori esterni. Anche i piccoli rumori ambientali possono distrarre, quindi dedicare del tempo alla ricerca di un ambiente tranquillo può fare una differenza significativa nelle tue registrazioni.

3. Scegli una Buona Stanza

Se hai la possibilità di selezionare una stanza specifica per la tua registrazione, opta per una con una buona acustica. Evita le stanze con superfici dure come pavimenti piastrellati, pareti spoglie o grandi vetrate. Queste superfici possono creare eco e riverbero, rendendo il suono audio distante o ovattato. Invece, scegli una stanza con pavimenti in moquette, tende o mobili, poiché questi elementi aiutano ad assorbire il suono e ridurre l'eco. Sperimenta la registrazione in diverse stanze della tua casa per trovare quella che offre la migliore qualità audio.

4. Proteggi il Tuo Microfono Integrato dal Vento

Il rumore del vento è un problema comune quando si registra l'audio all'aperto. Può creare un suono forte e sgradevole che riduce la qualità complessiva della registrazione. Sebbene gli strumenti antivento professionali siano costosi, esistono alternative convenienti che puoi utilizzare per proteggere il microfono integrato dalle interferenze del vento. Ad esempio, puoi modellare un paravento utilizzando una copertura in schiuma o un calzino sfocato che si adatti al microfono. Queste soluzioni fai-da-te aiutano a ridurre il rumore del vento consentendo il passaggio di un audio chiaro.

5. Effettua un Controllo del Suono

Prima di iniziare a registrare, esegui sempre un controllo del suono per assicurarti che i tuoi livelli audio siano ottimali. Inizia impostando il livello di ingresso del microfono su un volume appropriato. La maggior parte delle fotocamere o dei dispositivi di registrazione dispone di indicatori di livello che visualizzano il livello di ingresso audio. Cerca di mantenere i livelli nella gamma media, evitando il clipping (distorsione causata da un volume eccessivo). Inoltre, considera di monitorare l'audio attraverso le cuffie durante la registrazione per assicurarti che suoni chiaro ed equilibrato. Durante il controllo del suono, ascolta eventuali rumori indesiderati, come ronzii o interferenze. Questi possono essere causati da dispositivi elettronici nelle vicinanze o collegamenti dei cavi non corretti.

Perché fare una trascrizione da audio a testo