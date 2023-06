Nostrano d’Arroscia apre sotto i portici di Pieve di Teco: taglio del nastro con le autorità

Ieri a Pieve di Teco, sotto i portici di corso Ponzoni è stato inaugurato Nostrano d’Arroscia, il punto vendita dei soci della coop Ava. Al taglio del nastro erano presenti il vicepresidente e assessore all’agricoltura, della Regione Liguria Alessandro Piana e il sindaco di Pieve di Teco Enrico Pira che hanno salutato l’apertura come un segnale positivo di vitalità del territorio e insieme strumento di valorizzazione di prodotti agricoli di alta qualità, che meritano conoscenza e diffusione.



Nel punto vendita trovano spazio i grandi protagonisti della tradizione enogastronomica locale, come olio e aglio, miele e castagne, a quelli riscoperti di recente, come lo zafferano. Alberto Ferrari, il presidente, ha rinnovato l’impegno dei sette soci per farsi volano di promozione del territorio: Ava è infatti una cooperativa di comunità, per sua natura aperta alle collaborazioni con tutte le realtà che hanno per fine l’accoglienza e la valorizzazione dell’ambiente dell’Alta Valle e dei suoi prodotti.



"All’inaugurazione ha partecipato anche il giornalista Stefano Pezzini e la nutrizionista Leslye Pario, che tra storia e scienza, hanno offerto ai presenti tutte le buone ragioni per introdurre nella propria scelta alimentare quotidiana i prodotti di Ava. Presenti anche alcuni sindaci della valle e Simone Gaggino, direttore di Confcooperative Imperia Savona, che ha accompagnato dal 2020 la nascita e lo sviluppo di Ava" - sottolineano dalla cooperativa.