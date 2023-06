Per Chiara Smeraldo ritorno a casa come campionessa italiana di salto, "Amo Taggia, qui puoi coltivare le tue passioni"

La campionessa italiana di salto Chiara Smeraldo è stata ricevuta quest'oggi in Comune a Taggia. Un incontro voluto dall'amministrazione comunale dopo gli importanti risultati raggiunti. La 21enne, domenica scorsa, si è laureata campionessa nazionale under 23, nella disciplina del 'salto triplo' e terza nel 'salto in lungo'. L'intervista a Chiara Smeraldo

Lei è originaria di Taggia e fino all'anno scorso militava nella Maurina mentre da quest'anno fa parte del CUS Genova. Oggi è stata accompagnata in Comune dai suoi genitori. Emozione ed orgoglio soprattutto per Paolo, suo padre e anche allenatore. Ad attendere la campionessa erano presenti il vicesindaco Espedito Longobardi, la consigliere regionale Chiara Cerri ed il consigliere comunale con delega allo sport, Giancarlo Ceresola.

I traguardi di Chiara Smeraldo arrivano al termine di un percorso di ripresa dopo uno stop lungo 6 mesi, per un infortunio alla schiena. Il suo amore per lo sport viaggia di pari passo con il forte legame con la sua città natale. "Amo Taggia, ci ho fatto tutte le scuole superiori, qua allo scientifico sportivo che offre grandi possibilità agli atleti che vogliono continuare a studiare. È un grande territorio se si vuole coltivare le proprie passioni" - sottolinea Chiara.

Questi risultati potrebbero permettere alla 21enne di ottenere un biglietto per i campionati europei Under 23 che si svolgeranno dal 12 al 16 luglio ad Espoo in Finlandia. "Ho già vestito la maglia azzurra tre volte, nel 2019 nel layoff, nel 2021 ho fatto gli europei e i mondiali under 20. Continuare con questa linea è importante per risultati futuri" - commenta.

E quando le chiediamo un consiglio per chi si avvicina a questo sport, lei risponde: "Non perdere mai la speranza. Faccio questo sport da quando ho 6 anni e il mio primo titolo italiano l'ho vinto a 21. Sono sempre andata a medaglia però la soddisfazione che si prova quando vinci è qualcosa di indescrivibile che ti ripaga da tutto quello che si fa. L'atletica è uno sport di sacrificio, come tanti altri, però lo dico sulla mia pelle, molte volte si fanno tanti sforzi in cui il risultato tangibile non si vede. Ci vuole costanza e continuità, pazienza proprio".

La volontà e la passione purtroppo si scontrano spesso con i limiti della mancanza di strutture adeguate dove potersi allenare. Taggia ad esempio non è dotata di pista d'atletica ma va meglio ad esempio a Imperia dove gli investimenti non sono mancati. "Quest'anno soprattutto Imperia, ha dato un grande aiuto a noi atleti. Lo sport, come l'atletica leggera, in Italia in generale, non offre molto. - replica Chiara Smeraldo - A livello indoor, ad esempio, su tutto il territorio nazionale ci sono appena due palazzetti. Quindi quando noi della provincia di Imperia dobbiamo fare gare ci dobbiamo spostare molto. L'atletica si può fare ovunque anche per strada, anche allenandosi in spiaggia".

Da parte del comune di Taggia, l'intenzione di mostrare riconoscenza verso atleti come Chiara Smeraldo e tanti altri. Il vivaio di campioni offerti da questa cittadina è ragguardevole. "Vogliamo contattare tutti gli sportivi del nostro territorio che hanno ottenuto risultati importanti e fare un incontro a settembre. Vorremmo complimentarci con tutti loro. I risultati non vengono dal nulla ma da persone che hanno tanta buona volontà e impegno soprattutto nel lungo periodo. E' giusto riconoscere l'impegno di questi atleti che portano il nome di Taggia in giro per l'Italia e il mondo" - ha annunciato Giancarlo Ceresola.