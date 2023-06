Allagamenti nel centro storico di Taggia: lavori per 300mila euro, Longobardi "Prima volta che qualcuno interviene"

Sul centro storico di Taggia è in atto un intervento di messa in sicurezza idrogeologica da 300mila euro. Fondi Regionali, derivanti dalle risorse per l'alluvione, destinati al Comune di Taggia per lavori su zona Fasce Longhe, zona Santa Lucia e via Bastioni.

"Stiamo parlando di una importante porzione del nostro territorio dove fino ad oggi non era stato fatto nessun intervento per la messa in sicurezza. - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi - Con questo lavoro che interessa più zone, andremo a mettere in sicurezza una vasta porzione del centro abitato dove si sono registrati spesso allagamenti. Una problematica rilevata in occasione di forti piogge e soprattutto, dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi".

Nel dettaglio: in via Bastioni verrà ampliata la regimentazione delle acque attraverso una nuova tubazione che raccoglierà le acque piovane; nel vallone Santa Lucia, l'intervento riguarda la sezione idraulica del rio, con la realizzazione di una conduttura e relativa tombinatura sotto il viadotto; nelle restante parta alta del centro storico, è prevista la raccolta acque con il rifacimento integrale dell'asfalto.