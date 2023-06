Sanremo: donna rimane bloccata in ascensore, il grazie dei parenti ai Vigili del Fuoco

Un lettore, Lorenzo, ha voluto ringraziare i pompieri per un soccorso a persona fatto nei giorni scorsi a Sanremo dove una sua parente era rimasta bloccata all'interno di un ascensore.



"Con queste poche righe, ci tengo a ringraziare il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo del turno B intervenuti il giorno 22 giugno in un palazzo di Via Borea a Sanremo per un ascensore bloccato con persona all'interno. Dopo aver contatto il 112 NUE (numero unico emergenza) della nostra Regione Liguria venivo immediatamente localizzato grazie all'applicazione Where AREU e successivamente messo in contatto telefonico con la sala operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Imperia in brevissimo tempo con l'operatore che mi domandava in primis le condizioni di salute della persona rimasta chiusa all'interno dell'ascensore garantendomi l'invio della squadra. Al loro arrivo in pochissimi minuti dalla chiamata intervenivano in maniera professionale riuscendo ad aprire le porte dell'ascensore liberando la donna e mettendo l'ascensore stesso fuori servizio togliendo la corrente in attesa di riparazione da parte della ditta".