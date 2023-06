Tiro con l'arco: bellissima edizione del 41esimo Trofeo del Sole a San Bartolomeo al Mare

Oggi sul campo di tiro con l’arco di San Bartolomeo al Mare, organizzata dagli arcieri San Bartolomeo, si è svolta la XXXXI edizione del Trofeo del Sole, gara targa valevole per la qualificazione ai prossimi campionati italiani.

La gara, svoltasi in una bellissima giornata di sole con una numerosa partecipazione di atleti, è stata diretta dall’arbitro Patrizia Gervasi, coadiuvata dal direttore dei tiri Beppe Capalbo.

Gli atleti di casa sono stati numerosi e si sono ben distinti.

Veniamo ai risultati.

Nella divisione olimpica giovanissimi maschile 8 posto per Francesco Falchi, al debutto in questo tipo di gara. Tra i ragazzi maschili 4 posto per Alessio Calleri, anche lui al debutto sui 40 metri.

Nelle junior femminili 2 posto per Valeria Prette.

Nei senior maschili 3 posto per Fabio Furlanetto e 2 posto per Emilio Capalbo.

Per la divisione compound master maschili 4 posto per Dario Cosentino e 6 posto per Vittorio Pasqualotto.

Passiamo alla divisione arco nudo.

Bellissimo 1 posto tra le ragazze per Giulia De Marchi.

Nelle senior femminili 3 posto per Lucia Lenzi e 2 posto per Francesca Capalbo.

Nei master maschili 1 posto per Maurizio Gabrielli, 2 posto per Cesare Prette, 5 posto per Cesare Argento, 7 posto per Davide Piana.

La squadra master con Gabrielli, Prette, Argento, si aggiudica il primo posto migliorando il proprio record personale.