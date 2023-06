L’alfiere della Sanremo Like Swim Luca Colombi ha strappato a Kärnten-Klagenfurt il pass per il 'VinFast World Championship' di Nizza

Classificandosi 204esimo sui 1879 tra gli atleti e le atlete che hanno concluso l’Ironman di Kärnten-Klagenfurt, ma soprattutto chiudendo 12esimo nella propria categoria (M45-49), l’alfiere della Sanremo Like Swim Luca Colombi ha strappato il pass per il “VinFast World Championship” di Nizza, in programma il prossimo 10 settembre.

Anche in Austria, è stata una gara di sofferenza pura, in costante e inarrestabile rimonta.

I primi 3,8 km a nuoto nel lago Wörthersee e nel Lendkanal, infatti, non lasciavano presagire nulla di buono: il 638esimo posto nell’overall rank e l’89esimo in quello di categoria sembravano aver ridimensionato, irrimediabilmente, le ambizioni dell’atleta sanremese.

Nelle successive prove, invece, è arrivata la reazione di carattere: il 173esimo / 12esimo nel percorso in bici attorno a Klagenfurt, vallonato, molto tecnico e con un dislivello positivo di 1490 metri, ha rimesso in carreggiata l’uomo della SLS, che ha poi concluso con una strepitosa frazione di corsa (42,2 km; 204esimo / 12esimo) le sue fatiche dopo oltre dieci ore di competizione.

L’intera società capitanata da Sebastiano Bonaccorso, gli staff tecnici e gli atleti esultano assieme a Luca per il raggiungimento del prestigioso traguardo, che proietta ancora una volta lo sport sanremese sui massimi palcoscenici mondiali.