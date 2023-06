Con la 2a edizione della Boca Beach Golf Club, primo appuntamento estivo a Castellaro Golf Club

Sabato 24 giugno, 60 giocatori provenienti anche dalla vicina Francia e dal Principato di Monaco hanno gareggiato sul percorso di Castellaro Golf Club, preparato per le grandi occasioni, per disputare la seconda edizione della BOCA BEACH Golf Cup che ha sancito ufficialmente l’inizio dell’estate agonistica del Circolo.

La giornata è iniziata in tarda mattinata, con un aperitivo offerto ai partecipanti sulla terrazza della Club House del Circolo; alle ore 13.00 un colpo di sirena ha dato il via alla partenza in simultanea da tutte le buche.