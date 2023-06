canottaggio: bronzo ai Campionati Italiani under 17 per i gemelli Strazzulla della Canottieri Sanremo

Medaglia di bronzo ai Campionati Italiani under 23 disputatisi a Gavirate. Dopo un'ottima partenza testa a testa con la Canottieri Sampierdarenesi, poi vincitore, i matuziani hanno subito il ritorno della Canottieri Flora di Cremona ma rintuzzato gli attacchi di Velocior La Spezia, Canottieri Palermo e Brindisi.

Sesto in semifinale Diego Consonni in singolo, 11° in Italia di specialità ed eliminato in singolo ai recuperi Leonardo Arosio col miglior tempo tra gli esclusi dalla semifinale. Grande soddisfazione per il coach Renato Alberti ed il Presidente Sergio Tommasini che hanno curato con attenzione la crescita sportiva dei gemelli da cinque anni.