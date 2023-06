Sanremo: prosegue anche oggi la campagna tesseramento a ‘Forza Italia’ e ‘Azzurro Donna’

A Sanremo in via Escoffier, nei pressi della statua di Mike Bongiorno, allestito un gazebo di ‘Forza Italia’ e ‘Azzurro Donna’.



"Nel gazebo - si spiega nel comunicato - sono a disposizione della popolazione per accogliere quanti vorranno avere informazioni e iscriversi a Forza Italia: il Coordinatore Provinciale e capogruppo di FI in Consiglio Comunale Simone Baggioli, Patrizia Badino di Azzurro Donna (Consigliere Provinciale e Consigliere Comunale di Sanremo), Roberto Pecchinino (Coordinatore Provinciale Seniores), Sandiano Secondo (Dino) Commissario Cittadino FI Sanremo, Mimmo Leonibus, Gabriella Tomasi e altri soci e dirigenti di Forza Italia".



Il gazebo resterà aperto sino alle ore 12 per raccogliere le adesioni alla campagna tesseramento. "Numerose sono state le persone che hanno voluto esprimere la loro solidarietà alla figura di Silvio Berlusconi. Per tutti i soci e simpatizzanti di Forza Italia, questi attestati di stima e di affetto che la gente desidera esprimere con il cuore, al compianto e indimenticabile Presidente di Forza Italia, sono un grande incentivo per continuare a realizzare 'il Sogno di Berlusconi'.".