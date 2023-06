Bordighera: successo per l’inaugurazione della mostra ‘Sulle tracce del reale’ (foto)

Ottimo riscontro di pubblico ieri sera per l’inaugurazione della mostra ‘Sulle tracce del reale’ organizzata dall’Accademia Balbo nei Giardini Monet di Bordighera, tappa ormai molto attesa nelle Estati della Riviera di Ponente.

“Siamo davvero contenti per l’entusiasmo e il calore che anche quest’anno ci ha investiti e soprattutto per l’interesse sempre più attento per l’arte contemporanea manifestato dal pubblico. Voglio ringraziare il Sindaco Ingenito per aver creduto anche quest’anno nel nostro progetto e son molto contenta anche di aver ricevuto la visita della Sindaca Guglielmi di Vallebona che dopo aver creduto in noi l’Estate scorsa per l’organizzazione di VallebonArte è rimasta nostra fan e ci segue. Tutto questo ci spinge a far sempre meglio. Un grazie sentito va soprattutto alle mie collaboratrici e ai miei collaboratori tutti volontari che si sono spesi nell’organizzazione di questo evento in nome dell’amore per l’arte”. Queste le parole della Presidente, da poco riconfermata, Carol Invernici.

La mostra prosegue tutte le sere dalle 18 alle 23 fino al 1 Luglio compreso.