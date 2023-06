Ad Imperia cala il sipario sulla 43ª edizione di Ineja 2023. Marco Podestà: "Un grande successo!"

Siamo giunti alla conclusione di questa grande e meravigliosa avventura che accompagna la storia ed il racconto del Comitato san Giovanni: i festeggiamenti di San Giovanni riproposti nel lontano 1981 dallo storico presidente Sergio Lanteri e dal suo gruppo di volontari.

Dalle 17.30 apertura della mostra mercato ‘MercantIneja’ (stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche produttive ed artigianali in calata GB Cuneo). Alle ore 18.30 apertura del presidio della Croce Rossa Italiana Comitato di Imperia, della Pesca della Zucchetta e dell'Info Point e alle 19.00 apertura delle casse. Alle ore 19.30 vi aspettiamo all'apertura degli stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ (piatti della tradizione stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, frittura di calamari, minestrone all'onegliese e vini del nostro entroterra). Il piatto del giorno a cura di Ineja Food sarà l'insalata di polpo, condita da un'aromatica ‘citronette’ (porzioni limitate). Alle ore 20.30 presso l'area spettacoli, animazione e baby dance con dj Tex. Alle ore 21.30 il divertimento continua con 'Vuol ballare con … me?' mini Musical, coreografie presentate dall'Academia de Baile della maestra Cristina Zanello, a seguire balli caraibici fino a tarda notte con dj Francesco ed Enzo dj.

“Grande soddisfazione di pubblico alla 15ª edizione di MercantIneja – commenta Paola Savella, organizzatrice dell’evento -. Ancora una volta la varietà e qualità dell'offerta degli stand ha incontrato il gusto e l'approvazione dei numerosi visitatori. Un evento a cui gli espositori tornano ogni anno con entusiasmo dato la meraviglia della location. Un arrivederci all'edizione 2024”.

"La Festa di questo 2023 è andata oltre ogni più rosea aspettativa – aggiunge Mario Martino vicepresidente del Comitato -. Segno evidente che gli Imperiesi la amano e apprezzano molto, in tutto il suo lungo sviluppo. Ogni sera siamo stati presi d'assalto da moltissimi nostri concittadini e non solo. Girando per i tavoli, ho sentito non solo accenti italiani differenti dal nostro, ma anche tante lingue straniere (francese, spagnolo, tedesco, inglese e forse altre che non ho identificato). È stato stancante, certamente, ma anche esaltante, vedere apprezzati i propri sforzi in questo modo. La qualità del cibo è stata particolarmente apprezzata, e abbiamo avuto anche tanti complimenti per l'organizzazione. È evidente che un enorme plauso vada a tutti i volontari, cucinieri e non, che prestano la loro opera in modo disinteressato e qualitativo. Ancora un grandissimo grazie a tutti, ci vediamo il prossimo anno!".

“La 43ª edizione di Ineja 2023, è stata un grande successo – commenta Marco Podestà, presidente del Comitato San Giovanni -. Devo ringraziare, a nome del Comitato San Giovanni, tutti i nostri concittadini che vengono ogni anno a vivere questi dieci giorni di festa, così come i numerosissimi che arrivano da tutta la Liguria, Piemonte e vicina Francia. Il successo di questa edizione è un plauso a tutti i volontari che donano molte ore del proprio tempo libero alla nostra città. Oltre 80 volontari, ogni sera, finita la giornata di lavoro e le proprie incombenze familiari, indossano la maglietta del Comitato e si prodigano per dare qualche ora lieta alle persone che ci onorano della loro fiducia venendoci a trovare. Tanti altri sono i collaboratori che lavorano dietro le quinte per poter realizzare questo contenitore di eventi, di gastronomia e di collaborazione in rete, creando l’evento popolare che è la festa di San Giovanni. In questi ultimi istanti di INEJA 2023, siamo già proiettati con la testa al 2024, quella del centenario della nostra città, per la quale, il nostro sindaco Claudio Scajola, ci ha suggerito alcune idee da realizzare nel continuo stimolo di migliorarci e di migliorare la nostra offerta in nome della città”.

Salutiamo così questi dieci giorni di festeggiamenti e ci rivediamo l’anno prossimo con la quarantaquattresima edizione della festa, arrivederci a Ineja 2024!