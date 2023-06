A Diano Gorleri appuntamento con il lo spettacolo teatrale ‘La Primavera nel Corpo’

‘La Primavera nel Corpo’, spettacolo teatrale di e con Martina Ghiazza e Grazia Sereno, è nato come conseguenza naturale di un processo interiore sul tema della ferita e del perdono. In scena due archetipi del Femminile (o due aspetti di una stessa donna) si confrontano: la donna-Kali, piena di risentimento e vendetta, ma anche di verità e la Crona, la donna-Lupa, saggia che la accompagna lungo il sofferto e a volte tragicomico percorso, portandola a vedere e ad accogliere le ragioni del perdono nei confronti del maschile, ritenuto responsabile della distruzione della Natura e dei valori femminili, come la sensibilità.

C'è poi un terzo elemento misterioso, ‘Dia’, che con la sua danza regola il tempo necessario per giungere a sentire appunto, la primavera nel corpo, e fiorire così nei propri talenti. Essendo una creazione nata da un'ispirazione di contenuto, è uno spettacolo incentrato sulla parola, in cui all'interno del dialogo tra i due personaggi, si inseriscono dei contributi audio e un breve video che ne sottolineano i momenti più significativi.

Voce fuori campo: Daniel Del Ministro

Con la partecipazione di Nadi Paola Matrone - artista dell’anima