Sanremo: musica nella movida, trovato un accordo tra locali e residenti ma uno di loro va avanti lo stesso

E’ stata trovata una parziale tregua tra i commercianti (bar e ristoranti) di piazza Bresca e piazza Sardi, dopo le ultime lamentele, condite dagli striscioni apparsi una decina di giorni fa, che promettevano guerra ai decibel, aumentati sensibilmente nelle ultime settimane.

Sabato scorso si è svolta una riunione, alla quale hanno partecipato tutti i gestori dei locali e una delegazione del comitato di residenti che si è formato. Una riunione pacata e costruttiva, nel corso della quale chi vive nelle due piazzette della ‘movida’ hanno nuovamente sottolineato i gravi problemi con i quali devono convivere, in particolare rumori, musica ad alto volume e dehors troppo ‘allargati’.

Al termine dell’incontro la quasi totalità dei locali presenti sulle piazze hanno confermato di non organizzare più eventi con musica ad alto volume, cercando eventuali accordi futuri per le serate più importanti (Ferragosto, Capodanno e altro). Verranno eventualmente proposte serate musicali in acustica e nulla più. Solo uno dei locali si è detto contrario e intenzionato a proseguire con la musica a tutto volume, generando ovviamente preoccupazione tra i residenti.

Questi, che hanno anche allestito una chat Whatsapp per poter colloquiare, restano in attesa di provvedimenti da parte del comune. Dal canto suo palazzo Bellevue ha evidenziato che, a parte qualche telefonata alla Polizia Municipale, sui problemi della piazza, non è arrivato nessun esposto scritto in materia. Già nei giorni scorsi, ascoltando l’Assessore competente, Mauro Menozzi, questo ha confermato di interessare le forze dell’ordine per maggiori controlli.