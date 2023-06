Molini di Triora: frontale tra moto al bivio per Gavano, soccorsi immediati con Proteus

Frontale tra moto sulla Sp548 all'altezza del bivio per Gavano, Molini di Triora. Impatto violento tra i mezzi e ad avere la peggio è stato un uomo di circa 40 anni, che ha riportato dei traumi a schiena e gambe. Illesa, invece, la coppia che si trovava a bordo dell'altro veicolo coinvolto.



I primi soccorsi sono arrivati in pochi minuti, grazie alla presenza in valle Argentina dell'ambulanza Proteus. Ancora una volta si è rivelata di fondamentale importanza la presenza di un presidio fisso nel weekend con un'ambulanza e soccorritori in questa zona dell'entroterra.

Dopo breve sono intervenuti anche gli equipaggi dell'automedica del 118 e due ambulanze della croce verde Arma Taggia. L'unico ferito è stato trasferito in ospedale a Sanremo per accertamenti. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato per permettere ai soccorsi di poter operare.