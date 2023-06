Grave incidente stradale a Taggia: motociclista portato al Santa Corona

Un uomo di 47 anni a bordo di una moto è rimasto gravemente ferito nella notte a Taggia. Stando a una prima ricostruzione l'uomo si è scontrato con un'auto, all'altezza della rotonda che porta al centro commerciale, tra via Beglini e via Privata Roggeri. La dinamica viene ricostruita in queste ore dai carabinieri. Gravi le condizioni di salute del centauro, trasportato in elisoccorso al Santa Corona di Pietra Ligure. Lievi ferite per le due occupanti dell'altro mezzo coinvolto. Dalle telecamere di videosorveglianza cittadina potrebbero arrivare ulteriori dettagli circa l'accaduto.