CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 25 giugno 2023

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THE FLASH – ore 16.45 - 20.45 – di Andy Muschietti - con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (II), Ron Livingston, Maribel Verdú – Azione/Avventura/Fantasy - "Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l'omicidio di sua moglie. Il ragazzo, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma anche con l'aiuto delle Wayne Enterprises e dei suoi superpoteri non ha trovato come scagionarlo. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Ma scopre presto che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro: in questo mondo infatti il suo amico Batman è molto diverso e non sembra esserci alcuna traccia di Superman. In compenso il Barry di questa realtà vive felice con i genitori, ma per proteggere la sua vita il Barry originale dovrà stravolgerla e, nel farlo, finirà per perdere i propri poteri...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FIDANZATA IN AFFITTO – ore 17.15 – 19.20 - 21.40 – di Gene Stupnitsky - con Jennifer Lawrence, Ebon Moss-Bachrach, Natalie Morales, Matthew Broderick - Commedia - "Siamo a Montauk, l'estate non è ancora iniziata e Maddie sta già piena di casini - le hanno sequestrato la macchina per delle multe non pagate, ma senza la macchina non può lavorare come autista Uber e arrotondare lo stipendio che prende come cameriera, e senza quei soldi in più non riesce a stare dietro alle tasse di proprietà sulla casa che ha ereditato dalla madre dopo la sua morte... Un annuncio su Craiglist sembra però fare al suo (disperato) caso: Laird e Allison, una coppia di ricchi newyorchesi con casa sulle spiagge di Montauk, cerca un "aiuto" per il figlio Percy, a loro modo di vedere troppo inesperto e impreparato ad affrontare la vita al college a cui accederà a settembre. Se Maddie riuscirà a farlo uscire dal suo guscio, svezzandolo a livello emotivo e sessuale, avrà in cambio una Buick Regal. E così tutti i suoi problemi si risolveranno. O forse no...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- UN MATRIMONIO MOSTRUOSO – ore 17.30 – 19.30 - 21.30 – di Volfango De Biasi - con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo - Commedia - "L'arrampicatrice sociale Stella ha perso il marito Nando Cornicioni non perché sia defunto ma perché è scappato verso un paradiso fiscale insieme alla di lei sorella Sole. Stella deve dunque trovare un sostituto, e non uno di mezzi modesti come lo spasimante Remo, il fratello avvocato di Nando, nonché marito della cognata fedifraga. Chi meglio del suocero Vladimiro, vampiro immortale che possiede ovunque castelli e assortite proprietà, per diventare il nuovo ‘sugar daddy’ di Stella? Peccato che Vladimiro sia sposato (da secoli) a Brunilde, la strega capace di dare fuoco ad ogni cosa, anche se la stregopausa l'ha temporaneamente privata dei suoi poteri...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ELEMENTAL – ore 17.15 – 19.30 - 21.45 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA SIRENETTA – ore 17.00 - 19.20 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

- TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO – ore 21.40 – di Steven Caple Jr. - con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Transformers tornano all'azione con un nuovo capitolo del franchise diretto da Steven Caple Jr. Transformers - Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un'avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all'eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon...”

Voto della critica: **

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- EMILY – LA VITA DI EMILY BRONTE – ore 16.30 – 18.30 - 21.00 – di Frances O'Connor - con Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead, Alexandra Dowling, Amelia Gething – Biografico/Drammatico - "Le tre sorelle Brontë - Charlotte, Emily e Anne - vivono a Haworth, comunità isolata dello Yorkshire, sotto l'egida del padre, un reverendo protestante severo e autoritario, e insieme al fratello Branwell, allegro e scapestrato. Charlotte ha accantonato il suo talento naturale per la scrittura per diventare insegnante e ad Emily è riservato lo stesso destino socialmente accettabile: ma Emily è troppo ‘strana’ e viene rimandata a casa dopo essersi dimostrata poco incline a relazionarsi con il mondo ‘normale’. L'arrivo nella parrocchia di Haworth di un nuovo pastore, William Wieghtman, sconvolgerà ulteriormente gli equilibri domestici: Emily ne avverte la pericolosità ma è attratta dal giovane uomo che, a sua volta, riconosce l'unicità di quella che diventerà l'autrice del capolavoro ‘Cime tempestose’, che Charlotte (a sua volta destinata a firmare un altro capolavoro, ‘Jane Eyre’), descriverà come ‘un libro pieno di gente egoista che pensa soltanto a se stessa’....”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- THE FLASH – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Andy Muschietti - con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (II), Ron Livingston, Maribel Verdú – Azione/Avventura/Fantasy - "Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l'omicidio di sua moglie. Il ragazzo, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma anche con l'aiuto delle Wayne Enterprises e dei suoi superpoteri non ha trovato come scagionarlo. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Ma scopre presto che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro: in questo mondo infatti il suo amico Batman è molto diverso e non sembra esserci alcuna traccia di Superman. In compenso il Barry di questa realtà vive felice con i genitori, ma per proteggere la sua vita il Barry originale dovrà stravolgerla e, nel farlo, finirà per perdere i propri poteri...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

