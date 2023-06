Triora inaugura il 'Grand Pardon', un gatto gigante per il rispetto verso tutti gli animali

A Triora è stato inaugurato il 'Grand Pardon'. Si tratta di una scultura alta tre metri e raffigurante un gatto, visto come simbolo di tutti i felini e più in generale di tutti gli animali perseguitati dall'Inquisizione durante la caccia alle streghe, oltre che vittima di pericolose superstizioni legate a quello nero.



L'opera è stata realizzata dalla scultrice di fama Elena Rede, commissionato (e offerto al paese) dalla famiglia russa di Svetlana Lin. All'inaugurazione ufficiale erano presenti tutti i protagonisti che hanno reso possibile la realizzazione del progetto elaborato da Triora Projet. L'opera è stata accolta dal sindaco di Triora Massimo Di Fazio, accompagnato dalla sua amministrazione ed era presente anche l'artista Elena Rede.

Il messaggio che accompagna l'opera è di sensibilizzazione verso il mondo animale partendo dai comportamenti sbagliati del passato. "Si spera che il monumento sensibilizzi le persone verso un rispetto dignitoso e doveroso nei confronti di tutti gli animali - spiegano da Triora - Nessun gatto, nessun cane, nessuna capra, nessun altro animale ha mai tradito i propri padroni. Quindi ci auguriamo che il nostro monumento sia un simbolo di beneaugurio per tutti e ponga fine alla crudeltà insensata e all'ostilità delle persone verso gli animali di ogni specie. Noi, con gli occhi di una creatura di taglia più piccola, chiediamo scusa per i peccati commessi dall'umanità: perdonateci!"



“Siamo molto soddisfatti - afferma il primo cittadino Massimo Di Fazio - nel constatare che ci sono stranieri che investono e credono nel nostro territorio. Il monumentale gatto che verrà collocato a Triora costituisce un'opera d'arte unica che contribuirà a promuovere e far conoscere il paese. Siamo sempre a disposizione di chiunque intenda avviare progetti nel nostro paese”.