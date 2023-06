I dati sul turismo fanno sorridere Sanremo: i primi quattro mesi del 2023 segnano un +23%

Inizia l’estate e, in attesa dei bilanci di fine stagione, Sanremo può iniziare a sorridere analizzando il report di Regione Liguria sui primi quattro mesi del 2023. Da gennaio ad aprile la Città dei Fiori è tornata a macinare numeri che non solo riportano al pre Covid, ma superano quelli antecedenti la pandemia.

Il raffronto con il 2022 non lascia spazio a possibili mugugni: le presenze sono aumentate del 23%, gli arrivi del 24%. Sul dato influiscono non poco le condizioni dei primi tre mesi dell’anno scorso che ancora risentivano della scia del Covid ma, per contro, aprile 2023 non porta in dote il Rallye di Sanremo che, invece, nello stesso mese del 2022 aveva influito non poco nell’arricchire i numeri del turismo in città.

I dati del primo quadrimestre hanno il segno ‘più’ anche nel raffronto con il 2019 con un +8.22% di arrivi e un +7.31% di presenze.

Con lo slancio di una primavera così, Sanremo si affaccia su un’estate di grandi aspettative per un’alta stagione che, stando alle prospettive, vedrebbe in grande slancio il turismo ‘Italia su Italia’. E Sanremo è pronta a giocare la propria parte.