Sentieri e le mulattiere distrutti dalle moto da enduro e dalle mountain bike, la segnalazione con foto di un lettore

"Scorrazzare sui sentieri e le mulattiere con l’unico scopo di dimostrare agli altri il disprezzo, la sfrontatezza e il coraggio nell’affrontare il pericolo, non nobilita il comportamento della folta schiera di motociclisti e ciclisti che per seguire la moda, con le moto da enduro e le mountain bike che hanno i copertoni larghi come le moto distruggono le mulattiere e i sentieri, violentano la natura e il mondo degli animali perché questo è il retroterra che si cela dietro questa forma di esibizionismo sfrontato.



A queste persone che si dedicano a quello che definiscono uno sport perché dicono di amare la natura resta legittimo chiedersi, ma cosa rimane di piacevole come ricordo dopo una giornata trascorsa a scorrazzare lungo una mulattiera e un sentiero dove è giocoforza non distogliere gli occhi dal terreno neppure per un attimo per evitare di perdere l’equilibrio e di rovinare a terra? Cosa rimane come ricordo delle eccellenze naturalistiche e dei profumi della natura che si fondono con il paesaggio? Cosa rimane dell’atmosfera autentica del passato e delle attività di generazioni di contadini che hanno plasmato il territorio e saputo sempre convivere in perfetta interazione con la natura? cosa rimane della pace mentale e del benessere che subentra quando immersi nella natura si attraversa un bosco aspro e vigoroso intenso di verde che ti libera la mente dallo stress?



Qualche esempio della distruzione dell'acciottolato delle mulattiere e del tracciato dei sentieri che da oltre quarant'anni viene perpetrato nell'entroterra.