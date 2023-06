Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 25 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 25 GIUGNO



SANREMO



10.00-24.00. Fantasie in Passeggiata: artigianato di qualità e cose belle in corso Imperatrice, anche domani

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00. ‘La Casa degli stickers’: evento di arredamento gratuito con visita guidata ad orari da concordare tramite prenotazione con videochiamata su WhatsApp al numero 335 5809455 (fino al 10 settembre)



15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA



10.00. Inaugurazione mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio



17.00. Festa di San Giovanni (ultimo giorno): mostra mercato Mercantineja (dalla 17.30 in calata G.B. Cuneo) + stand gastronomici ‘La cucina del Comitato’ con piatti della tradizione: stoccafisso all'onegliese, acciughe fritte, muscoli, minestrone all'onegliese, frittura di calamari (dalle h 19)



20.30-1.00. Ultimo giorno della 43ª edizione della Festa di San Giovanni - 15° MercantIneja. Calata Cuneo, Banchina Aicardi, molo lungo (il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

17.30-19.30. Ultimo giorno dell’esposizione di ‘porte dipinte’ con immagini, scorci e ricordi delle diverse località che oggi fanno parte integrale del territorio comunale cittadino. A cura del gruppo ‘11 Comuni per Imperia’. Galleria Civica Il Rondò di piazza Dante, ingresso libero

VENTIMIGLIA



8.30. 15º Motoraduno Doc Riviera dei Fiori aperto a tutte le moto: ritrovo dei partecipanti e iscrizioni con gadget + partenza per Motogiro alle h 10.30 + rientro dei partecipanti a ‘Cala del Porto’ + premi vari e lotteria. Porto Cala Del Forte (più info)

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)



VALLECROSIA



11.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

OSPEDALETTI



21.00. Saggio della Scuola di danza ‘Happiness ASD’. Auditorium Comunale

BORDIGHERA



11.00 & 17.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

16.00-22.00. Ultimo giorno del ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’ a tema il ‘Mare’ con esposizione di un'ampia selezione tratta dagli oltre 800 disegni di circa 400 autori pervenuti da 71 paesi (apertura al pubblico alle h 19). Ex Chiesa Anglicana (più info)



17.00. Assegnazione del XVI Parmurelu d'Oru a Vincent Torre, cultore di scienza e arti: ‘Il Mondo di Irene Brin’: spettacolo itinerante di Fulvia Roggero e silvia villa + premiazione in piazza Caprera con la partecipazione di numerose autorità



17.00-19.00. ‘Sono alla Frutta’: mostra con pastelli a olio di Graziella Biga. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 2 luglio

18.00. Nell’ambito del ‘Salone Internazionale dell'Umorismo’, talk di Alessandro Zucchelli sul tama ‘Perché si ride dalla fisiologia della risata, alla ricetta per provocarla’. Ex Chiesa Anglicana



18.00-23.00. ‘Sulle tracce del reale’ (6ª edizione): esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo con la partecipazione di 31 artisti tra locali, nazionali e internazionali. Giardini Monet, fino al 1 luglio



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. Serata di premiazione del Salone Internazionale dell'Umorismo 2023: Palma d’Oro, Dattero d’Oro e Dattero d’Argento ai migliori disegnatori per il tema ‘Mare’. Rama di Palma d’Oro a Francesco Salvi. Cinema Olimpia



TAGGIA

9.00-23.00. ‘Negozi Città Viva’: manifestazione commerciale con animazione per bambini nel pomeriggio. Via Queirolo



21.30. Balliamoci l'Estate. Presenta Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA

18.00. Saggio di danza classica, moderna e contemporanea di fine anno accademico 2022/2023 a cura della Scuola di Danza New Movanimart. Villa Scarsella, ingresso libero



ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino delle Pulci + musica Jazz dalle 12.00. Piazza del paese



BAJARDO



16.00. Inaugurazione mostra personale ‘Sonatina’ pittore Roger Holton ispirata dalla ‘Sonata in MI minore’ di Antonio Vivaldi. Locali del Castello vicino alla Chiesa Vecchia

CASTELVITTORIO

20.00. ‘A Cena Con le Stelle - Le Stelle del Solstizio’: cena dalle ore 20 + osservazioni dalle ore 21.45. Evento a cura dell’associazione Stellaria. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

COSIO D’ARROSCIA

9.00-17.00. ‘Women Memorial (2ª edizione): evento gratuito a cura degli istruttori della Scuola Italiana Tiro in memoria delle vittime di femminicidio. Campo di tiro del paese, per info e prenotazioni 335 5763374

COSTARAINERA

20.00. Cena conviviale in piazza e musica di Dj Radio GRock a cura di ‘Quelli del Geco’. Piazza Vittorio Emanuele II)

DOLCEACQUA



10.00-19.00. Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio, fino al 2 luglio (tutti i giorni h 10/19)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



DOLCEDO

19.30. Per la Festa del Sacratissimo Cuore di Gesù. concerto di campane a tastiera e a battagliata a cura del Gruppo Campanari Imperiesi. A seguire Vespri Solenni e processione per le vie del paese con la partecipazione delle confraternite del Vicariato di Porto Maurizio e la banda musicale di Alassio + tradizionale rinfresco offerto dalla comunità del paese

LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

10.30. Inaugurazione punto vendita dei prodotti dei soci della cooperativa Ava con approfondimento sul tema ‘Eccellenze di gusto che fanno bene’ a cura di Stefano Pezzini, giornalista ed esperto di cultura ligure, e Leslye Pario, nutrizionista + aperitivo a base di prodotti del territorio. 'Nostrano d’Arroscia', in Corso Ponzoni 124

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. Quadrangolare di Calcio con Stefano Sturaro, calciatore italiano, centrocampista e capitano del Genoa

18.30. ‘La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia’: Speciale Flash Mob ‘Unplugged’ con aperitivo e cena romantici accompagnati da musica dal vivo nel centro del borgo

VALLEBONA

21.15. Concerto per sole corde vocali del Coro Troubar Clair insieme al Coro Mongioje di Imperia, che quest'anno spegne sessanta candeline. Piazzetta XX Settembre davanti all'Oratorio

FRANCIA

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.00. Concerto sinfonico ‘Poesia e lirismo’ con Josep Pons (regia), Renaud Capuçon (violino). In programma: Bizet, Chausson, Ysaÿe, Debussy e Ravel. Auditorium Rainier III (più info)





