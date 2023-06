Volley: Matilde Guadagnoli alla selezione regionale ligure della Fipav al Trofeo delle Regioni

Matilde Guadagnoli farà parte della selezione regionale ligure della Fipav al Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Campobasso in Molise dal 26 giugno al 2 luglio. Con estrema soddisfazione la società del Grafiche Amadeo Riviera Volley Sanremo comunica questo grande risultato ottenuto dalla giocatrice.



Matilde, cresciuta nel Riviera Volley agli ordini di Sabrina Maragliano e del papà Ferdinando Guadagnoli, ha militato per il settore giovanile anche nella Sdp Mazzuchelli Sanremo dove si è laureata Campione d'Italia CSI Under 14 ed ha raggiunto le finale regionale di categoria Under 16 Fipav. Già esordisce all'età di 13 anni in Serie C femminile del Grafiche Amadeo, squadra gestita ed allenata dal papa Ferdinando Guadagnoli. Matilde è l'unica ragazza che rappresenterà la Liguria della provincia di Imperia Si ricorda che il Trofeo delle Regioni è una sorta di campionato italiano tra le selezioni delle migliori giocatrici delle regioni italiane. Quest’anno si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio e la Liguria affronterà alla prima giornata il Piemonte.



Estrema soddisfazione esprimono il papà coach Ferdinando Guadagnoli e Sabrina Maragliano che affermano: “Matilde per l’impegno e le capacità fin qui dimostrate, meritava un riconoscimento così importante. Questo è solo un trampolino di lancio per farsi notare anche a livello nazionale”. Intanto il presidente del Grafiche Amadeo sottolinea l'importanza di collaborazione tra le varie società del territorio specialmente a livello giovanile sia per fare crescita qualitativa sia per cercare di vincere campionati.