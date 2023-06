La Rotellistica Ventimigliese a Cavalese ai Giochi Nazionali per Società 'Bruno Tiezzi' (foto)

Lo scorso weekend a Cavalese si sono tenuti i Giochi Nazionali per Società "Bruno Tiezzi" aperto alle categorie giovanissimi (8-9 anni) ed esordienti (10-11 anni). La formula prevede 4 tipologie di gare spalmate sull'intero weekend, da venerdì a domenica. Alla fine della manifestazione la classifica viene stilata per società e non sul risultato del singolo atleta. Infatti data l'età dei partecipanti con questa modalità gli atleti hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova in batterie di livello omogeneo, cercando di tutelare l'aspetto psicologico dei ragazzi, dando loro il modo di dare il meglio senza troppa ansia da prestazione; ma non sono di certo mancati spettacolo e sano agonismo.

Questo aspetto è stato messo in risalto anche nel momento della premiazione, tutti gli atleti sono stati premiati con una medaglia di partecipazione, mentre le società hanno ottenuto un trofeo in base al piazzamento. Questa, a detta degli organizzatori, è stata l'edizione dei record con 600 atleti partecipanti di 70 società arrivate da ben 16 regioni italiane che hanno letteralmente invaso il piccolo centro del Trentino.

La Rotellistica Ventimigliese si è piazzata 15esima su 70 società con soli 5 atleti partecipanti che hanno ottenuto ottimi piazzamenti individuali. Le gare in cui si sono confrontati i piccoli atleti sono state: percorso di destrezza denominato "onda", 2 giri sprint, percorso di destrezza denominato "smile", 5 giri per i giovanissimi e 8 giri per gli esordienti.

Per la Rotellistica Ventimigliese hanno partecipato nella categoria giovanissimi femmine Lia Pintacorona e Anita Allaria, nella categoria esordienti femmine Sara Quercia e Viola Vitetta, nella categoria esordienti maschi Fabrizio Rantino; supportati dal dirigente accompagnatore Giorgio e dalla vice Alice, nonché dall'atleta più grande Giorgia e da Giulio mascotte del gruppo in quanto ancora non in categoria.