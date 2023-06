Calcio. Un’altra conferma under per l’Ospedaletti, resta in orange il difensore classe 2006 Francesco Caffi

Il progetto Ospedaletti per la stagione 2023/2024 in Prima Categoria passa anche dagli under.

Nelle ultime ore la società orange ha raggiunto l’accordo con il difensore classe 2006 Francesco Caffi che ha sposato il progetto Ospedaletti anche per la prossima annata.

Caffi, cresciuto nel settore giovanile orange, l’anno scorso ha debuttato tra i grandi collezionando 7 presenze nel campionato di Promozione.

Ora è pronto per una nuova stagione in prima squadra.