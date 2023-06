L'impatto energetico della tecnologia: una sfida per la sostenibilità

Nella società digitale odierna, caratterizzata da una crescente interconnessione e dipendenza dalla tecnologia, i data center e i server svolgono un ruolo di estrema importanza nel trattamento, archiviazione e condivisione delle informazioni. Non vi è alcun dubbio sul fatto che la tecnologia abbia apportato notevoli miglioramenti alla qualità della vita di tutti noi.

Tuttavia, l'ampio utilizzo di tali tecnologie ha un impatto significativo sul consumo energetico globale, presentando così importanti sfide per la sostenibilità ambientale.

I centri dati, che ospitano un vasto numero di server, richiedono una quantità considerevole di energia per il loro funzionamento, il raffreddamento e la manutenzione dei server stessi.

L'espansione delle operazioni basate su cloud e la crescente domanda di servizi digitali hanno portato a un aumento del consumo energetico di questi supercomputer. Basti pensare che nel 2023 il 94% delle aziende utilizza almeno un servizio cloud.

I vari utilizzi dei server e il loro impatto

I server svolgono un ruolo cruciale nell'espansione e nel funzionamento delle reti di comunicazione. Sono sì essenziali per le reti mobili e l'infrastruttura di Internet, ma purtroppo richiedono una considerevole quantità di energia per garantire la copertura e la connettività globale.

La loro funzione principale è instradare e gestire il traffico dati, assicurandosi che le informazioni vengano trasmesse in modo efficiente e sicuro. Secondo un'indagine condotta da ExpressVPN, i dispositivi come smart TV, console di gioco, media server e dischi rigidi esterni sono i principali responsabili dei consumi energetici in casa.

Una delle soluzioni per ridurre il consumo energetico consiste nella sostituzione dei vecchi elettrodomestici e delle vecchie tecnologie con nuovi modelli più efficienti, poichè dotati di funzionalità di risparmio energetico e di regolazione automatica della potenza, riducendo così il consumo di energia senza compromettere le prestazioni. Ammodernare il proprio impianto elettrico, adeguandolo alle nuove direttive europee potrebbe essere anch'essa una buona soluzione.

L'intelligenza artificiale e la sostenibilità: binomio possibile?

In ambito lavorativo - e non solo - i server rappresentano poi un elemento fondamentale per il funzionamento efficiente e affidabile dei servizi basati su cloud. L'utilizzo di servizi come l'archiviazione dei dati, l'elaborazione delle informazioni e il trasferimento dei dati richiede una grande quantità di risorse energetiche per alimentare i data center e garantire la continuità dei servizi.

Al tempo stesso, l'espansione delle reti di comunicazione, come le reti mobili e l'infrastruttura per Internet, nonchè l'adozione di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose (IoT) richiedono un consumo energetico significativo per garantire la copertura e la connettività globale. Un articolo di TrendOnline sulla blockchain spiega la relazione tra questa tecnologia e la sostenibilità.

Impatto tecnologico e soluzioni innovative

Per mitigare l'impatto energetico dei data center e dei server, sono necessarie soluzioni innovative che prevedano un maggiore efficientamento energetico attraverso l'uso di hardware a basso consumo e l'implementazione di algoritmi di gestione intelligente. Inoltre, l'adozione di nuove tecnologie di raffreddamento e l'integrazione di fonti di energia rinnovabile possono contribuire a rendere questi super computer più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Affrontare l'impatto energetico della tecnologia, come puntualizza l'analisi di Agenda Digitale, richiede un approccio integrato che coinvolga sia gli attori dell'industria tecnologica, sia i responsabili politici.

È fondamentale adottare approcci innovativi e sostenibili per mitigare questa sfida, garantendo un equilibrio tra l'evoluzione tecnologica e la salvaguardia dell'ambiente. Solo attraverso un impegno collettivo è possibile creare una società digitale sostenibile per il futuro.