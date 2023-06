Mario Conio ed Helen Casella si sono sposati, il matrimonio che unisce Taggia e Verbicaro (foto)

Il matrimonio del sindaco è sempre d'interesse per la comunità ma a Taggia nel caso di Mario Conio ed Helen Casella c'è anche qualcosa di più. Oltre al lieto evento, in questo 'Sì' si rinsalda ancora una volta lo storico legame che unisce Verbicaro e Taggia.

Un legame che nasce negli anni '50 con le prime migrazioni che portarono tante persone e famiglie della cittadina calabrese a trasferirsi in questo piccolo borgo della riviera ligure per cercare lavoro e fortuna. Bisognerà arrivare però ai primi anni 60 per vedere il primo matrimonio tra due giovani provenienti dalle due comunità. All'epoca non era stata un'unione così facile, anche per via dei contrasti esistenti tra verbicaresi e tabiesi. A distanza di tanti anni è cambiato tutto, al punto che oggi le due realtà sono gemellate.