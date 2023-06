Indeciso sul menù? Ecco qualche idea per una cena tra amici

È finalmente arrivata l’estate e cresce la voglia di trascorrere serate in buona compagnia, anche di organizzare cene a casa propria. Ma quante volte capita di non avere idee o ispirazione?

Ecco la proposta per una cena con prodotti tutti rigorosamente astigiani.

Innanzitutto non può mancare la compagnia di un buon vino, ma è importante scegliere la bottiglia giusta.

L’Enotecamica di Asti offre la grande opportunità di scegliere tra centinaia di etichette tutte astigiane, tra le più importanti del territorio. Dal portale online, puoi curiosare e trovare il vino che fa al caso tuo: dalla Barbera d’Asti, al Grignolino, dal Ruchè al Dolcetto...ce n’è per tutti i gusti.

Visita il sito https://www.enotecamica.it/ e fatti conquistare dall’eccellenza.

E per il menù, puoi curiosare tra le delizie di Casa Serra. L’azienda agricola propone i box di carne: una selezione di carni di Bovino adulto Piemontese, Angus, Blonde d’Aquitaine, provenienti dal loro allevamento a pascolo e non intensivo, che ne esalta le proprietà nutrizionali e organolettiche. Ogni taglio di carne è confezionato ‘sottovuoto skin’, per mantenere al massimo la qualità della carne. La spedizione è refrigerata , per tutta Italia: https://www.casaserra.it/box/

Ma curiosando sul portale online puoi trovare tanti tagli diversi di carne fresca e i cotti, una serie di piatti di carne piemontese di qualità, già pronti, ideali per chi vuole prodotti genuini, ma non ha tempo per cucinare o per chi ha ospiti improvvisi che desidera stupire.

Puoi scegliere l’arrosto di Casa Serra, lo spezzatino al sugo di pomodoro, carote e patate, il bollito misto tradizionale piemontese, la rolata farcita. Tutto spedito sottovuoto, in comode porzioni da due persone, e pronto in pochi minuti.

Scegli i cotti di Casa Serra https://www.casaserra.it/negozio/#cotti