Ornella Muti: "Mi hanno offerto l'Isola dei Famosi, ma ho detto no"

(Adnkronos) - "Mi offrono cose orribili, come l'Isola dei Famosi. Quando me lo chiedono mi domando 'perché chiedermelo?' Ho appena finito di fare un piccola parte nel film di Giorgio Amato, dove interpreto la mamma di Ilenia Pastorelli ('Lo sposo indeciso', in uscita il prossimo 29 giugno, ndr). L'ho fatto, perché mi piace partecipare a film dove c'è ancora qualcuno che ci crede e che ci prova. Dove ti piace, dove ci speri. Oggi in Italia questo non c'è, mi dispiace dirlo ma siamo molto poco originali". Ornella Muti parla con i cronisti del Filming Italy Sardegna Festival di cui è ospite per ricevere un premio alla Carriera e fa un'analisi sul cinema italiano non proprio felice: "Io vedo molto i film in tv. E lo vedo anche nel paragone con i film stranieri: vedo storie meravigliose nei film francesi che vengono riproposte pari pari anche con le stesse inquadrature nei film italiani. Oggi è così, è molto difficile".

Sui ruoli che l'attrice vorrebbe interpretare, "c'è confusione anche per me -spiega- Non mi riconosco, vengo da un certo tipo di cinema, dove c'erano signori del set, Monicelli, Ferreri, Citto Maselli, Scola, Verdone, Nuti, devo dire che sono stata fortunata. Quindi oggi anche io sono un po' spiazzata, frastornata. Tanto che a volte preferisco fare teatro, se non c'è più un posto preferisco fare due chiacchiere ad un festival e non rovinare quello che di bello ho fatto". E rivela: "Mi offrono cose orribili, come l'Isola dei Famosi. Quando me lo chiedono mi domando 'perché chiedermelo?'. Perché se vai all'Isola alla fine vieni distrutto. Certo, offrono dei soldi, ma quelle sono trappole: io non faccio scelte che non sono nella mia linea di pensiero". Tra le offerte all'attrice anche 'Ballando con le stelle' ("con Milly ho un bellissimo rapporto, ma non sono fatta per queste cose"). Sanremo invece ha scelto di farlo. "Era diverso, lì ero io. Ma se devo essere giudicata da un signore che non sa nulla di me, e che alza le palette, preferisco stare a casa". (dall'inviata Ilaria Floris)