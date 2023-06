Nuoto: la 17enne Martina Acquarone al prestigioso Trofeo dei Settecolli di Roma

Martina Acquarone, classe 2006, sarà di scena al prestigioso Trofeo dei Settecolli di Roma, giunto alla 59° edizione. Dopo aver raggiunto le Finali Nazionali Assolute, la nuotatrice della Rari Nantes Imperia si affaccia ad un altro evento mondiale, insieme al suo allenatore Renato Marchelli. Domenica mattina disputerà la gara dei 200 Rana.

Il commento dell'atleta:" Sono molto contenta. Ed anche in ansia perchè affronterò gli atleti più forti al mondo. E' la mia stagione migliore: non era cominciata bene, anche per via degli infortuni, ma poi ho raggiunto bei traguardi. Sono doppiamente felice perchè anche a scuola sono andata molto bene ma ora penso soltanto alle gare estive".