Calcio, verso la stagione 2023-24: ecco il nuovo organigramma della Golfo Dianese (Foto)

La Golfo Dianese, dopo la presentazione del nuovo allenatore Danilo Vindigni, è lieta di annunciare il nuovo organigramma in vista della stagione 2023-24.

"Il nuovo team manager della prima squadra sarà Gianluca Formica, che ritorna con noi dopo una pausa dovuta ad impegni di lavoro. Si è subito messo al lavoro insieme al mister per la riconferma dello zoccolo duro della squadra e alla ricerca di nuovi innesti che verranno ufficializzati nei prossimi giorni. Il massaggiatore sarà Fabio Curto, ex giocatore della Dianese. Il ruolo di responsabile delle relazioni tra prima squadra e juniores sarà affidato a Cristian Mallardo, ruolo fondamentale per lanciare i giovani del nostro settore giovanile in prima squadra. Ultimo, e non per importanza, Domenico Pievani, figura storica della società fin dalla sua nascita, nel ruolo di dirigente responsabile" - annuncia la Golfo Dianese.