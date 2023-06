Calcio. Il torneo dei Pulcini 2013 chiude la prima edizione della Coppa Città di Ospedaletti

Con la giornata dedicata ai Pulcini 2013 si è chiusa la prima edizione del torneo Coppa Città di Ospedaletti che ha visto centinaia di giovani calciatori da tutto il Nord Italia darsi battaglia al campo ‘Ciccio Ozenda’. L’ultima giornata ha avuto come protagonisti: Pedona, Polisportiva Garino, Borghetto 1968, Taggia, Torre Pellice, San Secondo e Ospedaletti. Sotto il sole della Riviera i piccoli campioni hanno dato vita a gare avvincenti mostrando voglia di divertirsi, ma anche un sano spirito agonistico. La vittoria è andata al Pedona, mentre la squadra di casa si è piazzata al terzo posto.



“È stata una bella competizione che ha visto partecipare circa una sessantina di squadre per un totale di circa 700 atleti con rispettivi allenatori e dirigenti - commenta al termine del torneo Coppa Città di Ospedaletti il team manager del settore giovanile orange Paolo Ciarlo - dopo alcuni anni in cui, a causa di eventi non dipendenti dalla nostra volontà, non si era potuta organizzare una manifestazione così importante, si è ripartiti con l’entusiasmo che contraddistingue la nostra società nel valorizzare il settore giovanile partendo dalla base fino ad arrivare ai più grandi che, tra l’altro, in questa stagione ci hanno regalato il titolo regionale di categoria Under15”.

“Ringraziamo tutte le squadre partecipanti sia quelle a livello locale e regionale che quelle provenienti da fuori regione che si sono fatte carico di viaggi lunghi - aggiunge Ciarlo - grazie anche ai genitori dei piccoli campioni che hanno riempito di colori e tifo il nostro stadio. Ringraziamo il Comune di Ospedaletti per il supporto. Grazie al nostro presidente Luca Barbagallo per l’appoggio costante. Grazie allo staff della società, a cominciare da Erika, Silvano, Enrico, Franco, Massimo e tutti i volontari che hanno regalato un po’ del loro tempo all’organizzazione. Grazie a Carla e Andrea e tutto il loro staff senza il quale non sarebbe stato possibile garantire il sostentamento di tutti i partecipanti. È stata un’esperienza costruttiva che ci ha riempito di soddisfazioni soprattutto nel vedere le altre squadre apprezzare l’impegno profuso da tutti affinché la manifestazione riuscisse al meglio e i partecipanti portassero con loro un’esperienza in più, con l’augurio che l’Ospedaletti si fa di poter ripetere l’evento la prossima stagione sportiva. C’è più gusto a essere orange”.