Weekend all'insegna dei motori a Cala del Forte di Ventimiglia: motoraduno e tanta musica

Sabato e domenica, a Ventimiglia, presso Cala del Forte, gli appassionati di motociclismo si raduneranno per celebrare il 15º Motoraduno organizzato da DOC (Ducati Official Club) Riviera dei Fiori. Questo evento unico nel suo genere, originariamente noto come "No Ducati No Party", ha aperto le porte a tutte le Ducati ed agli altri marchi di moto, rendendolo un'occasione da non perdere per i motociclisti.



"Sin dalla sua fondazione, DOC Riviera dei Fiori ( si è distinto per l'atmosfera accogliente e amichevole, riunendo motociclisti provenienti da ogni parte d'Italia, Francia e oltre, con l'obiettivo principale di creare un ambiente inclusivo in cui tutti gli appassionati di moto possano condividere la loro passione comune, indipendentemente dal marchio della loro motocicletta. - spiegano gli organizzatori - Durante questo fine settimana entusiasmante, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in una varietà di attività coinvolgenti, che associano divertimento e passione delle due ruote".



Il 15º Motoraduno DOC Riviera dei Fiori offrirà una serie di eventi che permetteranno ai partecipanti di conoscere nuove persone e condividere le loro esperienze.



PROGRAMMA:



SABATO 24



Dal primo pomeriggio esposizione di moto e auto d'epoca e moderne all'interno del Porto con intrattenimento per grandi e piccini con gara slalom su monopattino



- Ore 21 - serata in musica dal vivo con la Band “BIG TROUBLE (rock cover band anni '80/‘90/’00)



- Ore 22 - esibizione di “Pole Dance” con le ragazze della scuola “Liv on the Pole”



- Serata in musica con DJ anni '80-'90



DOMENICA 25 - MOTORADUNO



- Ore 08:30 - ritrovo dei partecipanti



-Iscrizioni con gadget e colazione presso Bar convenzionato



- Ore 10:30 - partenza per Motogiro



- Rientro dei partecipanti a “Cala del Porto” per il pranzo ore 12:30 circa



- Premi vari e lotteria.



"La serata di sabato 24, sarà come ogni anno, dedicata a tutte le persone che vorranno trascorrere una notte magica in musica e divertimento.

La nascente band Big Trouble suonerà cover dei grandi gruppi degli anni '80-'90. Si potrà ammirare lo spettacolo di pole dance delle ragazze della Scuola "Live on the Pole" e a finire, dj con Musiche disco dagli anni '80 in poi, serata che offrirà a tutti l'atmosfera perfetta per rilassarsi e divertirsi. I visitatori avranno anche l'opportunità di scoprire le ultime novità in campo Ducati, grazie alla presenza di uno stand del concessionario Imperiamoto con le ultime novità sul mercato, una esposizione di auto e moto d'epoca farà da cornice alla serata. Una vera festa per tutti, con molte sorprese".



"Preparati a vivere un fine settimana indimenticabile, su due ruote, amicizia e divertimento. Prepara la tua moto, raduna i tuoi amici e unisciti a noi in questa straordinaria celebrazione della passione per il motociclismo. Ti aspettiamo questo sabato e domenica per un'esperienza unica e coinvolgente!

Ricorda di verificare i dettagli dell'evento, come orari e luogo, per assicurarti di non perdere nulla. Non vediamo l'ora di incontrarti e di condividere con te il 15º Motoraduno Riviera dei Fiori" - è l'invito lanciato dagli organizzatori.