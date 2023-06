Sanremo: strepitoso successo del trio Zahharrenkova all’inaugurazione della rassegna ‘I Concerti di Villa Nobel’

Sala gremita ieri sera per il Concerto inaugurale della Stagione concertistica Internazionale 2023 Vª edizione ‘I Concerti Di Villa Nobel - Estate musicale’ con il magnifico Trio Zahharrenkova - Alina Zahharrenkova pianoforte - Paula Sumane violino, Aare Tammesalu, violoncello - che ha letteralmente stupito il pubblico con una esecuzione brillante ed entusiasmante del Trio op 1 n° 1 di Beethoven.

Ricerca timbrica raffinata, insieme perfetto e suono intenso e calibrato hanno caratterizzato un momento di altissimo valore artistico e interpretativo ricco di nuances e di splendide intenzioni musicali. Il programma, molto apprezzato dal pubblico, è proseguito con l'esecuzione di alcuni compositori estoni dove il Trio Zahharrenkova ha saputo con maestria mettere in evidenza le caratteristiche timbriche dei tre strumenti in continuo dialogo fra loro in un intenso crescendo strumentale. Al termine della serata non poteva mancare un bis, richiesto a viva voce dal pubblico festante, con l'esecuzione della ‘Elegia’ di Artur Kapp.

Secondo appuntamento della Stagione Concertistica

Sabato 24 giugno - Forte Santa Tecla - ore 19

Concerto degli Archi dell' Orchestra da Camera di Lugano diretta da Stefano Bazzi con solisti di eccezione, Angela Papale, soprano e Maria Gloria Ferrari, pianoforte "Dal Romaticismo al Simbolismo" un programma dedicato ai capolavori dell'800 per soprano, pianoforte e orchestra con musiche di Rossini, Donizetti, Puccini, Schumann (Fantasia concertante il la minore per pianoforte e orchestra)

Ingresso Euro 10

Gratuito per i giovani fino a 18 anni

Prenotazioni: Tel. 0184 501017 - 338 2987503