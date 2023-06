Sanremo: l'estate targata Casinò riparte il 1° luglio con uno show acrobatico

Dopo il successo di Andrea Paris, il calendario eventi estivo del Roof Garden del Casinò di Sanremo proseguirà sabato 1° luglio con i Sonics. Si tratta di una sorprendente compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, nata e operante a Torino.



"La proposta d’intrattenimento del Casinò di Sanremo presenta nomi affermati nel panorama internazionale, apprezzati e richiesti dai clienti più affezionati, scelte che assicurano il successo di un calendario di grande qualità. - sottolineano dalla casa da gioco - Palcoscenico sotto le stelle il Roof Garden, dove ogni serata si trasforma in una cena di gala. Appuntamento, quindi, su invito sabato 1° luglio con i Sonics, artisti e performer dalla caratura internazionale, definiti dal Ministero della Cultura italiana eccellenza italiana nel mondo".



"L’accattivante programma continuerà sabato 22 luglio con la comicità di Alex e Franz, tra le più acute e “taglienti” personalità del cabaret italiano. - ricordano dal Casinò - La festa di Ferragosto è affidata domenica 13 agosto a Claudio Lauretta in arte Mister Voices, per la capacità di modulare e modificare la sua voce e lunedì 14 agosto all’irrefrenabile vitalità musicale de I Paipers, capaci di sprigionare l’energia musicale degli Anni Sessanta. Sabato 9 settembre tornerà al Casinò, a grande richiesta, Max Giusti con un monologo a cuore aperto dal titolo “A tutto Max” accompagnato da un ensemble musicale" - concludono.