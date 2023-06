Laboratori, musica, incontri letterari ed escursioni: ecco il calendario delle manifestazioni estive di Costarainera

Ha preso ufficialmente il via il calendario delle manifestazioni culturali ed artistiche estive, promosse dal comune di Costarainera. Dai laboratori per bambini agli eventi sportivi, dalla musica leggera a quella classica, dagli incontri letterari alle escursioni: tanti appuntamenti dedicati a ogni fascia di pubblico, che si svolgeranno tra giugno e settembre.

"Si è cercato di tenere in considerazione le diverse fasce di età, offrendo occasioni culturali e di crescita personale per tutti. È importante il supporto delle realtà diverse, locali e non solo, infatti si collabora di buon grado con le associazioni: Amici dei Piani, Gocce di Natura APS, Quelli del geco e la Polisportiva Zuveni de Seriana" - commenta il vicesindaco Vincenza Cozzucoli - "Gli eventi di giugno hanno avuto inizio la scorsa settimana con un Carnevale per i bambini, la festa per la riapertura del campo sportivo, le letture al Parco Novaro e procederanno con un ricco calendario di eventi".

Il programma:

24 giugno, festa patronale di San Giovanni Battista, messa solenne, processione, concerto della band “Esapop” e aperitivo (Piazza Vittorio Em. II) dalle 19.30.

25 giugno, cena conviviale in piazza e musica di Dj Radio GRock (Piazza Vittorio Em. II) dalle 20. Quelli del geco.

1 luglio, escursione guidata verso la Chiesa di S. Antonio Abate, a cura di Barbara Campanini e, a seguire, presentazione del libro di Claudio Priarone “Castelli e fortezze dell’Imperiese”.

Dal 4 luglio al 15 agosto, ogni martedì mattina, ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro a cura di Barbara Campanini.

6 luglio, presentazione del libro "L'immagine e la Parola" di Daniela Mencarelli Hofmann (Piazza S. Giovanni B.), ore 18.00. Quelli del geco.

6 luglio, Arteterapia al Parco Novaro, ore 17.00, a cura di Monica Di Rocco, Ass. Gocce di Natura APS.

7 luglio, presentazione del libro: “Ricordati di me…”, Monica Di Rocco e aperitivo musicale a cura della band Maikol Arcarisi, Duo Live acoustic. Parco Novaro ore 17. Gocce di Natura APS.

8 luglio, letture al parco e laboratorio per bambini su: “La salvaguardia delle api”, Parco Novaro, ore 18.00 Gocce di Natura APS e Antea edizioni.

9 luglio, Festa dello Sport (campo sportivo), Zuveni de Seriana.

13 luglio, Arteterapia al Parco Novaro, ore 17, a cura di Monica Di Rocco, Ass. Gocce di Natura APS

15 luglio, Corso sui fiori di Bach, presso il Parco Novaro, dalle 9 alle 12. Gocce di Natura APS.

15 luglio, letture al parco e laboratorio per bambini su: “Conoscere la figura di Nobel e della sua Villa”, Parco Novaro, ore 18:00, Gocce di Natura APS e Antea edizioni

Dal 16 luglio tornei di calcio a 5, Zuveni de Seriana.

20 luglio, Arteterapia al Parco Novaro, alle 17, a cura di Monica Di Rocco, Ass. Gocce di Natura APS.

22 luglio, letture al parco e laboratorio per bambini su: “Rispetto verso esseri viventi”, Parco Novaro, alle 18, Gocce di Natura APS e Antea edizioni.

22 luglio, cena di vicinato (Piazza Vittorio Em. II), alle 20, Quelli del geco.

23 luglio, concerto di musica classica a cura del duo Kristina Gjonej, al pianoforte, e Monica Russo, soprano. Zona Chiesa di Sant’Antonio.

27 luglio, Arteterapia al Parco Novaro, alle 17, a cura di Monica Di Rocco, Ass. Gocce di Natura APS

29 luglio, presentazione della trilogia di Morena Fellegara (Piazza S. Giovanni B.), alle 18. Quelli del geco.

5 agosto, corso sui fiori di Bach, presso il Parco Novaro, dalle 9 alle 12, Gocce di Natura APS.

8 agosto, Banda musicale di Pompeiana, centro storico, alle 21.

10 agosto, Squilibrio, con lo spettacolo “Il circoliere”, acrobazie e comicità per grandi e piccini, presso il Parco Novaro, alle 17, a cura degli Amici dei Piani.

15 agosto, cena di Ferragosto in piazza e musica di Dj GRock (Piazza Vittorio Em. II), alle 20, Quelli del geco.

Per i corsi sui Fiori di Bach, dal momento che sono a numero chiuso, rivolgersi a Gocce di Natura APS, tel. 3519104008. Per prenotare l’impianto sportivo contattare il numero 339 212 5004.