Imperia, Koko beach e Fidas insieme per sensibilizzare i giovani a donare sangue

Serata mirata a sensibilizzare i giovani verso la donazione di sangue tra i 18 e i 30 anni. Si terrà questa sera al Koko beach di Imperia con Fidas.

"Chi si avvicinerà alla donazione avrà un biglietto in omaggio per ingresso alla serata che si terrà al Koko beach con ospite Neima Ezza. Questo evento è stato sponsorizzata dalla Fidas, l'iniziativa ha avuto successo e ha avvicinato alla donazione più di 50 nuovi donatori" - dica la Fidas che si auspica che questa sera il messaggio arrivi a tutti i ragazzi presenti e che si parli di donazione di sangue - "Un gesto facile e indolore da fare ma che rimane la linfa vitale per i nostri ospedali, un gesto che un domani potrebbe salvare la vita di ognuno di noi".

"Questa iniziativa è una delle prime che questa associazione sponsorizzerà per far si che questa estate, periodo di carenza sangue possa essere rimpinguato con nuove leve giovani. Bello e doveroso divertirsi in giovane età, ma, è doveroso lanciare uno sguardo sempre sui problemi seri della vita che ogni giorno purtroppo accadono con malattie gravi ed incidenti stradali" - sottolinea la Fidas - "Un grazie speciale al Koko bech che si è reso disponibile ed AI titolare Davide Barreca, che ha capito l’importanza della donazione di sangue ed ha fatto si di contattare un ospite speciale dedicato ai giovani. Per chi vorrà aderire alla donazione di sangue i nostri recapiti son i seguenti: Imperia, via Don Abbo 12 Grattacielo 5 Piano tel. 0183296395; Sanremo, via Manzoni 39 tel. 0184576385 e Ventimiglia, via Brigate Partigiane 2d tel.0184235279. Orario. Tutte le mattine 7.30 /13".