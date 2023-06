Bandiera Blu e fuochi d’artificio, Riva Ligure in festa per San Giovanni Battista

Riva Ligure si appresta a dare il benvenuto all’estate sabato 24 giugno con la Festa della Bandiera Blu in concomitanza con i festeggiamenti di San Giovanni Battista. Per l’occasione, cittadini e turisti potranno ammirare lo spettacolo pirotecnico in programma dalle 22.30 all’approdo nautico. La magia dei fuochi d’artificio sarà preceduta dall’alzabandiera Blu alle 22.15 in piazza Matteotti lato lungomare, un momento dedicato all’ambito vessillo ottenuto dal borgo marinaro per la quinta volta.

Festeggiamenti e tradizioni: dopo la Santa Messa delle 20.30 nel caratteristico Oratorio di San Giovanni Battista, il centro cittadino sarà animato dalla processione organizzata dalla Confraternita di San Giovanni Battista con la partecipazione della banda di Vallebona. La celebrazione religiosa, molto sentita dalla comunità, partirà alle 21:15 dall’Oratorio di San Giovanni Battista per proseguire lungo via Nino Bixio, Piazza Ughetto, via Martiri della Libertà, i 'Çinche Feughi', Via Nino Bixio e rientro in Oratorio.

La serata di festeggiamenti sarà accompagnata dalla presenza delle bancarelle dell’artigianato e dell’hobbistica allestite in via Martiri con tante proposte per appassionati e curiosi.

“Vogliamo festeggiare il primo weekend d’estate, coniugando la tradizione all’ospitalità. Sabato, infatti, al termine delle consuete celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, isseremo la Bandiera Blu 2023 e proporremo uno spettacolo pirotecnico che possa tenere a battesimo la stagione appena iniziata. Ci tengo a ringraziare le Consorelle ed i Confratelli che, da sempre, si contraddistinguono per spirito di servizio ed abnegazione, ed, allo stesso tempo, gli Assessori Franco Nuvoloni e Francesco Benza che, lavorando al mio fianco con impegno ogni giorno, hanno permesso a Riva Ligure di fregiarsi per la quinta volta consecutiva del prestigioso vessillo” afferma il Sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

“La Bandiera Blu è figlia di un lavoro di squadra, tant’è che il contributo più importante è arrivato dai cittadini che continuano, con risultati più che positivi, ad adoperarsi per mantenere elevata la percentuale di raccolta differenziata” aggiunge il Vicesindaco e Assessore, Franco Nuvoloni.

“Quello di sabato sera sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che caratterizzeranno la nostra estate – evidenzia l’Assessore alle Manifestazioni, Francesco Benza -. Il calendario manifestazioni è ormai ultimato, prevede eventi tutte le sere nei mesi di luglio ed agosto. A breve lo presenteremo con tutti i dettagli. Siamo pronti ad offrire ai nostri ospiti ed ai cittadini un’estate che ci auguriamo essere all’insegna del turismo, della gioia e spensieratezza”.