Una ragazza di 20 anni è stata ricoverata questa mattina al Santa Corona di Pietra Ligure a seguito di uno scontro con la propria motocicletta contro un' autovettura in via Dea Diana a Diano Marina per un sospetto trauma cranico.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.

Sono intervenuti l'automedica del 118 e un equipaggio della Croce Rossa di Diano Marina.