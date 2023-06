Dopo l’ennesima aggressione a un autista Rt i sindacati chiedono più tutele

"Le aggressioni nei confronti del personale viaggiante sono sempre più frequenti con un ulteriore incremento in questi anni", Lo scrivono i dirigenti di Ugl Trasporti e Faisal Cisal, in partivolare dopo l'ennesimo l'episodio avvenuto ieri sera a Perinaldo che conferma i pericoli per chi svolge servizio pubblico locale.

"Il comportamento negativo e aggressivo da parte di alcuni utilizzatori e verso gli operatori, ma anche verso gli stessi mezzi è attuato con aggressioni fisiche, verbali o di comportamento. La preoccupazione di fronte a tali episodi ha portato le diverse istituzioni del settore a chiedere al legislatore una nuova la legge e protocolli a tutela degli operatori sensibilizzando i cittadini e attuando sistemi di monitoraggio" .

"Abbiamo chiesto fin da subito sin da subitodi interloquire con le autorità al fine di avvenire a soluzioni strutturali e mirate. Non più tardi di ieri è avvenuto l'incontro alla presenza dell'ufficio del Gabinetto del Prefetto".

"I dati forniti nella riunione sul cordinamento della sicurezza e dell'ordine pubblico, lasciano dubbi e perplessità. Abbiamo chiesto di verificare l'effettiva raccolta delle segnalazioni provenienti sui mezzi esercenti TPL con i comandi e le forze di polizia sul territorio".

"Nella giornata di ieri altri due lavoratori del nostro comparto hanno pagato il prezzo di inefficienti misure a garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico, misure più volte da noi sollecitate. Non parliamo più di percezione sulla sicurezza dei nostri operatori, ma di reali criticità che mettono al repentaglio il personale. Purtroppo ancora poco è stato fatto per colmare queste carenze a supporto in questo settore. Sarebbe opportuno a questo punto che le figure proposte a vario titolo, possano applicare quanto previsto nel protocollo d'intesa a tutela del personale tutto, perché la legge c’è, ma di fatto non sembra aver risolto il problema, in quanto spesso non viene applicata in modo completo".

"Vorremo tornare a far utilizzare il mezzo pubblico in condizioni si sicurezza per il nostro personale e i nostri utenti, il TPL è un patrimonio e il diritto alla mobilità non può' essere intaccato da carenti misure e inapplicate norme".