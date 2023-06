Tavolo del Turismo a Taggia: proventi della tassa di soggiorno per grandi eventi, promozione turistica e luminarie natalizie

Si è svolto nelle scorse settimane l’annuale incontro del Tavolo del Turismo per definire l’utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno. Alla riunione hanno preso parte l’assessore al Turismo Barbara Dumarte, il consigliere comunale con delega alla Programmazione Economica Chiara Cerri; oltre al direttore provinciale di Confcommercio Luca Erba, il presidente di Federalberghi Arma Taggia Gianfranco Roggeri e il rappresentante di Confesercenti – Assohotel Vanessa Contoli. Sia da parte dell’amministrazione comunale sia da parte delle associazioni di categoria è emersa un’unione di intenti che prevede principalmente tre filoni di intervento.

“Il primo – spiega il consigliere Cerri – riguarda la conferma di voler finanziare attraverso la tassa i grandi eventi che hanno ricadute importanti sul territorio: in particolare i Festeggiamenti di San Benedetto e il Corteo Storico; il Campionato di Enduro (quest’anno si è svolta la tappa mondiale); la manifestazione Barrel On The Beach (tre giorni di gare di equitazione in spiaggia); e Meditaggiasca & Expo Valle Argentina - Armea (vetrina dei prodotti tipici e delle aziende enogastronomiche della Valle Argentina e Armea). Dal punto di vista del bilancio, sono manifestazioni che impegnano le finanze del Comune in maniera importante, ma che portano grandi risultati”.

“Si tratta di eventi – commenta l’assessore Dumarte – che ogni anno portano turisti, soprattutto in periodi di bassa stagione. Rappresentando un volano non solo turistico, ma anche economico per il nostro comune”.

“Il secondo impegno che abbiamo chiesto alle associazioni, che ringrazio per aver dato la loro disponibilità, riguarda il progetto ‘10 comuni’, nato in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e volto alla promozione turistica in Francia con particolare attenzione alla Costa Azzurra” - prosegue l’assessore Dumarte.

Il Tavolo del Turismo ha, infine, deciso di impegnare parte dei proventi della tassa di soggiorno per finanziare le prossime luminarie natalizie. “Le festività natalizie – concludono l’assessore Dumarte e il consigliere Cerri – sono un altro periodo fondamentale. Lo scorso anno abbiamo fatto una scelta dettata da un periodo di crisi che ha colpito non solo le amministrazioni, ma anche le famiglie e le attività. Un risparmio generale per le luminarie ci sembrava doveroso. Quest’anno il nostro obiettivo, insieme alle associazioni di categoria, è quello di addobbare le vie e le piazze del nostro Comune”.

Il direttore provinciale di Confcommercio, Luca Erba, dichiara: “E’ fondamentale che l’utilizzo di queste risorse sia sempre il frutto di un ragionamento collegiale e che le somme destinate grazie alla tassa di soggiorno producano effetti tangibili sul territorio. L’evento sportivo dei mondiali di enduro è stato chiaramente un investimento corposo ed è frutto anche questo di un ragionamento che è stato condiviso con tutti gli operatori. Nella mia veste di direttore di Confcommercio faccio un plauso alle iniziative intraprese e concludo dicendo che la disponibilità di Confcommercio è totale”.

Gianfranco Roggeri, presidente Federalberghi Arma Taggia: “Già negli anni scorsi avevamo suggerito di non disperdere queste somme in tanti eventi, ma di utilizzare le somme destinate alla tassa di soggiorno investendo sulle ‘grandi manifestazioni’ e mi pare che questo nostro filone si stia percorrendo portando un buon ritorno economico e un ritorno di immagine non indifferente” - dice Vanessa Contoli, rappresentante di Confesercenti – Assohotel - “Queste manifestazioni hanno un incremento di clientela non solo per noi albergatori ma in tutti i settori turistico/commerciali. Cercare di ‘destagionalizzare’ gli eventi è una scelta vincente che ha sempre riscontrato un grande successo di pubblico e di ospiti nelle attività alberghiere. Stiamo assistendo a un incremento della clientela francese. Grazie alla promozione e a questi eventi, stanno riscoprendo il nostro territorio”.