Elisoccorso notturno a Taggia: dopo lo stop alle Caserme Revelli ci sono tre alternative

A Taggia ci sono tre possibili soluzioni per realizzare la piazzola dell'elisoccorso . L'amministrazione comunale del sindaco Mario Conio ha dovuto rivedere i piani iniziali che volevano quale luogo ideale, il campo da calcio della Provincia, davanti all'istituto Colombo, nelle ex Caserme Revelli. Spazio che la Provincia vuole rivalutare, cercando di usare un cospicuo finanziamento risalente a decine di anni fa ( Ne abbiamo parlato QUI ).

Da qui la volontà dell'amministrazione Conio di trovare delle alternative per portare a casa l'obiettivo. Anche perchè oggi tutta la zona tra Imperia e Bordighera, non ha una elisuperficie abilitata al volo notturno . Taggia vorrebbe spingere sull'acceleratore ravvisando un'urgenza che interessa non solo il suo territorio ma anche le realtà limitrofe.

un parcheggio in via Argine Sinistro a Taggia, tra i campi da tennis e il centro d'equitazione;

Sono tre le soluzioni che l'amministrazione comunale tabiese metterà sul tavolo quando sarà il momento di decidere, con le altre autorità preposte, dove poter far atterrare l'elicottero in caso di soccorsi. Le potenziali aree candidate sono:

Ogni soluzione richiede un investimento

Ognuno di questi spazi richiederebbe un investimento da parte del Comune per rispettare gli standard previsti per una elisuperficie abilitata anche ad accogliere elicotteri di soccorso durante la notte. In particolare sarebbe richiesto un sistema di illuminazione, l'assenza di cavi, uno spazio recintato con cancello.

La soluzione del parcheggio sull'altra sponda del torrente Argentina potrebbe essere quella meno problematica. Discorso diverso per il lastrico in quanto la proprietà è di Anas ed è già attiva una concessione d'uso alle autoscuole per gli esami della patente della moto. Questa attività e l'eliporto non potrebbero coesistere.