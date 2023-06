Sanremo, "crepe nell'asfalto di via San Francesco": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare una situazione preoccupante presente in via San Francesco a Sanremo.

"Volevo segnalare pubblicamente che vi sono delle crepe nell'asfalto di via San Francesco davanti all'ufficio postale, che, tra l'altro, sta cedendo col tempo. Ricordo che in questa via, tempo fa, si era già aperta una voragine che aveva inghiottito una macchina e mi sembra che, col passare del tempo, la situazione stia peggiorando" - segnala un lettore, Gianfranco.

"Preciso che non sono un esperto e posso anche sbagliarmi, ma se dovesse cedere, sotto c'è il fiume" - sottolinea - "E' necessario intervenire".