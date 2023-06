Target: Gruppo Coapi, un’imprenditoria trasparente e all’avanguardia

Il Gruppo Coapi è operativo nel settore della sanificazione degli ambienti da più di trentacinque anni. Oggi, Raffaella Ameri e Rodolfo Siccardi gestiscono l’azienda con professionalità e un eccellente livello di qualità dei servizi offerti.

I punti di forza del Gruppo Coapi sono i loro collaboratori perché le risorse umane sono un patrimonio di rilevanza per l’azienda e i loro clienti perché sono i giudici del loro operato e se un cliente è soddisfatto per l’azienda è un ottimo punto d’arrivo. Negli ultimi anni l’azienda ha implementato i servizi di sanificazione, iniziando ad utilizzare prodotti bio e macchinari innovativi all’ozono.

La sanificazione all’ozono è una tecnica radicale e allo stesso tempo naturale, eco-sostenibile e assolutamente non nociva che permette di sanificare qualsiasi ambiente, dagli uffici alle aziende, passando per le abitazioni private, gli studi professionali, i bar e i ristoranti. Una volta eseguita la sanificazione la Coapi rilascerà la certificazione necessaria per la riapertura, garantendo ambienti sicuri e protetti.

Per quanto riguarda la derattizzazione hanno inserito un nuovo macchinario, l’ekomille, un congegno digitale innovativo per la cattura di topi e ratti che viene incontro alle moderne esigenze dei consumatori, eliminando veleni e pericoli per l’uomo e per gli animali domestici.

Oggi il Gruppo Coapi è una grande famiglia, ci sono collaboratori che lavorano nell’azienda da più di vent’anni e supportano i titolari in ogni loro decisione.

La grande novità di quest’anno è il loro shop online, infatti l’azienda è riuscita a implementare l’ecommerce, ricevendo già numerosi acquisti. Il Gruppo Coapi fornisce inoltre prodotti ad altre piccole aziende del settore e alle portinerie di alcuni condomini, avendo anche dei prodotti in esclusiva.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

