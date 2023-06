Sanremo, oltre 700 partecipanti alla "Run for the Whales": ecco il video dell'edizione da record

Con oltre 700 partecipanti, che hanno preso parte alle tre gare in programma, si è chiusa a Sanremo un’edizione da record per la Run for the Whales. Al via erano infatti presenti 726 podisti così suddivisi: 377 per la mezza maratona, 273 per la 10 Km e 76 per la Family Run.

Un evento quindi speciale, che è stato riassunto in un video firmato Armax, che ripercorre le emozioni di questa giornata.

RISULTATI

Mezza maratona

Uomini

1) Julien Gueydon (Costa Azzurra) in 1h12'46"

2) Lorenzo Perlo (Atletica Avis Bra) in 1h15'36"

3) Maicol Dolci (Pro Patria Milano) in 1h16'35"

Donne

1) Romina Casetta (GSR Ferrero) in 1h25'29"

2) Celeste Albertino in 1h29'41"

3) Elisa Viora (Torino Road Runners) in 1h30'17"

10 Km

Uomini

1) Fabrizio Mancini in 35'43"

2) Nicolas De Raco in 37'33"

3) Fabio Corradin in 38'51"

Donne

1) Martina Festoli in 41'29"

2) Elena Genero in 46'02"

3) Silvia Petrucci in 46'40"

Family Run

Ragazzi

1) Alex Corradin

2) Nicolò Romeo

3) Davide Donsanto

Ragazze

1) Sara Regina

2) Alessia Inserra

3) Elisa Zanini

CURIOSITA’

Paese estero con più atleti iscritti: Francia.

Stranieri provenienti da più lontano: Canada e Ucraina.

Regione italiana con atleti provenienti da più lontano: Puglia.

Società più numerosa: Naturum Team Valle Argentina.

Tutte le donne al traguardo hanno ricevuto i fiori di Sanremo.

Due atleti hanno corso la mezza maratona in carrozzina: Elia Nicolini (spinto dal papà) e Fabio Pirastu (carrozzina elettrica).

Alla 10 Km ha partecipato come atleta l'assessore Massimo Rossano del Comune di Sanremo e la Responsabile dell'ufficio stampa Mara Pardini.

Partecipante più giovane alla family Run: Elena Del Vecchio (nata a maggio 2022)

Atleta più anziano: Remo Destraris (1938) che ha corso la 10 Km.

La partenza è stata data a San Lorenzo al Mare dall'assessore alle manifestazioni e sport Enzo Mazzarese e da Nadia Zerbone (Civ Il giardino di Magdala).

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato gli assessori del Comune di Sanremo Massimo Rossano e Sara Tonegutti.

Il Lions Club Matuzia ha premiato gli atleti più giovani con una targa nell'ambito della campagna contro il diabete.

Tutto il cibo e le bevande avanzate dalla Run for the Whales sono stati destinati alla Mensa dei poveri di via Meridiana di Sanremo, per dare un aiuto a chi ha bisogno.

PERCORSI

La Half Marathon, grazie alla fattiva collaborazione del CIV, è partita da San Lorenzo al Mare e ha interessato la pista ciclabile in direzione ponente fino al traguardo posto al campo di atletica di Sanremo. I podisti lungo il tracciato hanno attraversato una serie di Comuni (San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia) costeggiando il mare su un percorso molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo. La 10 Km ha preso invece il via al campo di atletica dirigendosi subito verso levante, lungo la pista ciclabile, fino alla zona dei Tre Ponti dove c’era il giro di boa per il ritorno. La Family Run (3 Km circa) ha interessato il tratto del lungomare sanremese. Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

SOCIAL CONTEST

Nelle settimane precedenti Sanremo e la sua pista ciclabile è stata protagonista di un social contest, lanciato dalla Run for the Whales, che chiedeva ai concorrenti di inviare una propria fotografia e di completare la frase: “Corro a Sanremo perché…”. Molte le adesioni giunte. Questi i vincitori:

1) Riccardo Valenthyne - 279 Like - "Corro a Sanremo Marathon perché arrivo al traguardo insieme a mia moglie"

2) Elena Chiti - 210 Like - “Corro a Sanremo perché ho scelto questa bellissima città per tornare in pista dopo 18 mesi di infortuni!”

3) Nadia Imperfetto - 191 Like - "Corro a Sanremo perché… correre al mare è bellissimo... ti ossigena il cuore"

ADOTTA UN KM

Anche quest’anno è stata confermata l’iniziativa “Adotta un Km”, attraverso la quale le aziende hanno avuto la possibilità di abbinare il proprio logo sulle tradizionali bandiere che segnano i chilometri lungo il percorso.

SANTUARIO DEI CETACEI

L’evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le sue bellezze. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa dell’Istituto Tethys ONLUS in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon. L’Istituto, al quale sarà devoluta parte delle iscrizioni, è un’associazione senza fini di lucro che si dedica allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale legato alle balene ed ai delfini che vivono nel Mar Ligure. La manifestazione vuole portare l’attenzione sull’incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos.

SPONSOR E PARTNER

Il Comitato Organizzatore desidera ringraziare tutti gli sponsor ed i partner, il cui apporto è sempre determinante per organizzare una manifestazione come la Run for the Whales.

I Comuni di Sanremo, Taggia, San Lorenzo al Mare, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa e Costarainera. Amaie Energia, Nyala Suite Hotel, B&B, Terre del Moscatello, Daphné, Ciosta Ligure, FlorCoop, Ethical Grace, The Club, Diemme Fiori, Acqua Minerale Santa Vittoria, Armax, Promo & Graphics, Grandiauto, RTS. Anche quest’anno rinnovata la collaborazione con La Stampa e Specchio dei Tempi.

Un grande ringraziamento infine agli oltre 100 volontari presenti sul percorso.

SANREMO MARATHON - 3 DICEMBRE 2023

Intanto sono state aperte le iscrizioni alla Sanremo Marathon, giunta alla sua sesta edizione, in calendario il 3 dicembre 2023. Confermato anche per quest’anno il programma sportivo, che prevede la maratona e la mezza maratona (entrambe Fidal), la 10 Km non competitiva e la family run. E’ quindi possibile assicurarsi un pettorale ad una delle tre gare, a tariffe agevolate, sul sito ufficiale della manifestazione www.sanremomarathon.it