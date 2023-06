Pallapugno: Olio Roi Acqua S.Bernardo batte Bormidese 9-1, nel recupero della quarta giornata di ritorno

Olio Roi Acqua S.Bernardo batte Bormidese 9-1, nel recupero della quarta giornata di ritorno, e torna al secondo posto nella classifica di Serie A. Partita sempre controllata da Federico Raviola e compagni che affrontavano la Under 21 ospite, data l'assenza del battitore Dutto. Sul 4-1, va registrato l'ingresso in campo di Simone Giordano e Lorenzo Terreno che fa segnare il proprio debutto stagionale. Una vittoria che consegna l'accesso matematico ai playoff.

La quadretta di Dolcedo tornerà in campo venerdì sera alle 20.30, sempre allo sferisterio 'Paolo Gandolfo'. Sarà di scena la Araldica Castagnole degli ex Parussa ed Amoretti.

Sempre al comando della Serie C1, la quadretta di Daniele Grasso. A Dolcedo il confronto con Bubbio termina con un vincente 9-2: definiti così i quadri della Coppa Italia con Imperiese che affronterà Gottasecca, in semifinale. Al posto di Lorenzo Guasco, è sceso in campo Mattia Dalocchio, autore di un'ottima prestazione. Anche Grasso e soci, nel prossimo turno, affronteranno i pari grado di Castagnole: l'appuntamento è per domenica sera alle 20.30.