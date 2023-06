Calcio, Prima Categoria. Conferme anche tra i giovani dell'Ospedaletti

Un’altra conferma per l’Ospedaletti che si sta preparando al campionato di Prima Categoria 2023/2024. Resta in orange anche il talentino di casa Lorenzo Barbagallo.

Il centrocampista classe 2005 ha svolto tutta la trafila delle selezioni giovanili sino al debutto in Eccellenza nella stagione 2021/2022, categoria nella quale ha collezionato 7 presenze alla sua prima esperienza tra i grandi.

L’anno scorso, in Promozione, è diventato uno dei cardini dello scacchiere orange collezionando 25 presenze. E ora è pronto per una nuova stagione con la maglia dell’Ospedaletti.