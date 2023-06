Calcio giovanile. Il 2009 Bertolesi della Virtus Sanremo in prova alla Virtus Entella

Finale di stagione nel segno dei giovani per la Virtus Sanremo. Grazie al buon campionato disputato con i 2009 allenati da mister Gian Luca Moroni e Piero Calvini, con la vittoria del campionato sfiorata, la Virtus Entella hanno provinato per due giorni il giovane virtusino Riccardo Giordan Bertolesi. Una discreta prova con gol e assist hanno caratterizzato il suo esordio. Prestazioni che non sono passate inosservate grazie alla forza atletica del giovane.

“Motivo di orgoglio virtusino, pur sapendo che non basta ancora, ma sicuramente è un buon viatico” fanno sapere dalla Virtus Sanremo.

“Per la società - aggiungono - ciò conferma di essere, ancora una volta, sulla strada giusta avendo già da tempo sfornato giocatori dati a società professionistiche e locali”.

Prossimamente verrà comunicato lo staff tecnico del settore giovanile.

Prima gli appuntamenti con i memorial Angelo Moroni categoria 2010/2011 (10/11/12 luglio) e categoria over 45 (27/28/29 giugno).