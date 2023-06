Al via due Educamp Coni a Sanremo e Taggia: si parte lunedì prossimo con due progetti

Mancano ormai pochi giorni al via della sesta edizione dei due Educamp Coni, a Sanremo e Taggia&Valle Argentina, il primo a partire da lunedì 26 giugno, e il secondo una settimana dopo, cioè da lunedì 3 luglio, con conclusione fissata, per Sanremo venerdì 21 luglio, Taggia il 28 luglio, giorno in cui verrà proposta la festa finale.

Come molti sanno, il progetto si riferisce ad un centro estivo prevalentemente sportivo riservato a giovani di età compresa tra 6 e 14 anni. La settimana tipo si concentra dal lunedì al venerdì compresi, con orario dalle 8,30 alle 17, ma gli organizzatori garantiscono una certa flessibilità oraria a seconda delle necessità famigliari degli iscritti.

Una tra le principali novità di questo Educamp 2023 è che i due distinti progetti sono gemellati tra loro ed hanno una sola associazione di riferimento che è la neonata 'Polisportiva dei Fiori 2.3' creata lo scorso mese di febbraio dall'unione di tre solide realtà sportive locali: Ginnastica Riviera dei Fiori, Nuova Lega Pallavolo Sanremo e Olimpia Basket.

Ai partecipanti all'Educamp gli organizzatori riproporranno il collaudato e sempre interessante format del Coni nazionale per far vivere loro una divertente e coinvolgente esperienza di centro estivo finalizzato alla conoscenza e alla pratica di molte discipline sportive, oltre a laboratori educativo-culturali sull'ambiente, la natura, il territorio. La proposta come sempre è aperta a tutti e in base alle adesione verranno formati gruppi sempre seguiti da personale qualificato e laureato in scienze motorie, oltre a tecnici delle federazioni sportive nazionali.

Il crescente successo raggiunto dalle scorse edizioni è il miglior biglietto da visita dell'Educamp, un progetto ambizioso reso possibile anche grazie al coinvolgimento di numerose istituzioni e associazioni del territorio, in particolare le pubbliche amministrazioni di Sanremo e Taggia che metteranno a disposizione giardini, palestre, campi sportivi oltre ad un contributo destinato ai diversamente abili e per chi ne avesse necessità. Molto gradito e significativo è anche il patrocinio concesso dalla Regione Liguria, così come è determinante la collaborazione avviata da alcuni anni con l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante e l'Istituto Comprensivo Taggia, lo CSEN Imperia, e ovviamente con le numerose associazioni sportive locali che si alterneranno nel proporre le attività delle loro specifiche discipline sportive.

I partecipanti si potranno così divertire praticando pallavolo grazie alla Nuova Lega Pallavolo Sanremo e al Volley Team Armataggia, basket con l'Olimpia Taggia, ginnastica artistica e ritmica con la Ginnastica Riviera dei Fiori, palla pugno con l'Asd Cassini, nuoto presso la Piscina Comunale di Taggia e/o la piscina del Mediterranèe a Sanremo, calcio con l'Argentina Arma, atletica con 8Staff educatori, baseball con Sanremo Baseball Club, softball con la Softball School, judo con il Budo Sanremo, taijiquan con CWK, arrampicata con GECO Clumb, canoa con la Canottieri Sanremo, tennis con il Taggese Tennis Club, ciclismo con la Nuova Ciclistica Arma, rugby, karate con Karate ArmaTaggia, vela con il Circolo Nautico Arma ed altre attività in via di definizione. Tra le attività proposte nel corso della settimana non mancheranno mare, passeggiate e giochi sportivi.

La quota di adesione comprende una divisa Educamp, pranzi e merende curati dallo chef Luca Muratore, le coperture assicurative, i trasporti e l’utilizzo di campi ed attrezzature sportive. L’Educamp Sanremo ‘23 scatterà lunedì prossimo e avrà come ‘base’ il cortile della Scuola Media Pascoli e i Giardini Nobel in Corso Cavallotti, mentre l’Educamp Taggia & Valle Argentina inizierà lunedì 3 luglio con base operativa il Campo di Calcio Ezio Sclavi alle Levà di Arma Taggia. Entrambe le proposte avranno una durata complessiva di 4 settimane, e si potrà aderire ad entrambe con obbligo di frequenza settimanale nello stesso centro. Sono previste agevolazioni per chi farà più settimane e per le famiglie che iscrivono più figli.

La segreteria organizzativa è affidata ad Alice Frascarelli (Presidente della Polisportiva dei Fiori 2.3) che si occuperà anche, per chi lo richiede, della pratica relativa ai rimborsi promossi dal Filse Liguria. Le attività sportive verranno proposte e coordinate dal Prof. Samuele Perotti mentre la Prof. Daniela Breggion e Cesare Fagnani cureranno la logistica e l’accoglienza. Numerosi e altamente qualificati sono gli educatori e i tecnici coinvolti su gruppi composti da circa 15 partecipanti. Per esigenze organizzative/didattiche, saranno disponibili per ogni settimana circa 60 posti per Sanremo e 90 per Taggia.