Imperia: depuratore, pulizia dell'Impero e lavori sul lungomare Novaro, presentate tre interrogazioni

Il gruppo consiliare ‘Imperia senza Padroni’ ha presentato oggi al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco tre ‘Question Time’.

Le interrogazioni a risposta immediata, ovvero argomenti di attualità di competenza dell’amministrazione comunale, che non riguardano o comportano deliberazioni e per ogni seduta del Consiglio Comunale ciascun Consigliere può presentarle in forma scritta alla Presidenza del Consiglio.

“Le interrogazioni presentate – evidenzia il gruppo di opposizione - riguardano altrettanti problemi avvertiti dalla cittadinanza come non più derogabili, e cioè il depuratore, la pulizia e messa in sicurezza del fiume Impero e i lavori non ancora ultimati, nonostante le promesse, del lungomare A.S. Novaro”.

“Rimaniamo in attesa di concrete risposte, oltre che a parole anche con i fatti - ha commentato il capogruppo Luciano Zarbano - d’altronde chiedere è lecito ma rispondere è cortesia, ma questa è un’altra storia”.