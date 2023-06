Bordighera inaugura il Salone Internazionale dell’Umorismo, al via la 53esima edizione (Foto e video)

Ha preso il via oggi la 53esima edizione del Salone Internazionale dell’Umorismo a Bordighera, la nuova edizione del Salone di Cesare Perfetto all’insegna dell’innovazione nella continuità. Alla cerimonia d’inaugurazione, presso l’ex chiesa Anglicana, erano presenti il sindaco Vittorio Ingenito e le famiglie Perfetto e Marchiori.

Domenica prossima, invece, presso la Sala Liberty del Cinema Olimpia nella città delle palme si svolgerà la consegna dei premi Palma d’Oro e i Datteri e di menzioni e riconoscimenti. Con il ritorno del concorso per il disegno umoristico, la giuria composta da sei personaggi famosi nel settore dell’umorismo, dell’illustrazione e del fumetto, Luigi Bona, direttore del Museo del fumetto WOW di Milano; Paola Biribanti, autrice di saggi sull’illustrazione e sull’umorismo che fa parte del consiglio di ANAFI; Lucio Trojano, umorista romano già vincitore della Palma d’Oro nel 1979; Hanspeter Wyss, umorista svizzero, Palma d’oro 1988; Marc Goujon, direttore del “Musée Peynet et du dessin humoristique” di Antibes e Gigia Perfetto dell’Associazione Salone Internazionale Umorismo, ha assegnato: il Trofeo di Palma d’Oro ad Halit Kurtulmus Aytoslu proveniente dalla Bulgaria; il Dattero d’Oro all'italiano Gio Quaranta e il Dattero d’Argento a Luc Vernimmen, proveniente dal Belgio. Per l’occasione vi sarà un ospite d’onore: Francesco Salvi.

Sono, inoltre, stati giudicati meritevoli di menzione d’onore i disegni dell’italiana Margherita Allegri, dell’italiano Pierluigi Balducci, del francese Pierre Ballouhey, di Luc Descheemaeker O’ Sekoer proveniente dal Belgio, di Agus Harsanta dell’Indonesia, della polacca Izabela Kowalska-Wieczorek, di Huey Nguyenhu degli Stati Uniti, di Andrea Pecchia, Asier Sanz della Spagna, dell’italiano Doriano Solinas, dell’italiano Sergio Tessarolo e di Xiaoqiang Hou della Repubblica Popolare Cinese. Saranno anche premiati tre importanti “ritorni al Salone”: Premio Città di Bordighera a Pol Postruzin, umorista e amico che da Sidney ritorna al Salone dopo 23 anni; Rama di Palma d’Oro a Walter Fontana, autore televisivo e scrittore che ha vinto il Dattero d’Oro per la letteratura al 48° Salone e Rama di Palma d’Oro a Francesco Salvi, vincitore della Palma d’Oro per la letteratura con il suo libro “Storia della cultura mondiale - da prima della preistoria a settimana prossima”.

Come da tradizione il Salone presenta diverse sezioni dedicate al disegno e alle vignette: "Il pannello d'onore" è l’esposizione riservata ai vincitori della Palma d’Oro, artisti che hanno fatto la storia e la gloria del Salone attraverso gli anni come Peynet, Furrer, Fazlic, Cavallo, Mordillo; "Omaggio ad un autore", proseguendo l’iniziativa del 2022 con Peynet, è dedicata Joaquín Lavado Tejón, in arte Quino, creatore della celebre Mafalda. La serie di lavori esposti permetterà di ammirare le varie fasi dell’opera del grande maestro dagli inizi alla maturità.

Il tema è il mare, inteso nella sua accezione più ampia: fonte di ispirazione poetica, di viaggi, di scoperte geografiche, di globalizzazioni, di drammi e di svago. Al concorso si sono iscritti 400 disegnatori da 61 paesi mentre i disegni ricevuti sono stati 800 (erano 340 l’anno scorso), un notevole incremento rispetto al 2022, registrato in tutti i continenti.

Ovviamente il tema mare non si può esaurire solo con la forza di sintesi del disegno e cosi si è pensato a scultura e design: Giancarlo Mazzoni, artista e scultore che lavora a Bordighera ma le sue opere prendono il largo per mari lontani. I soggetti preferiti sono pesci in metallo ossidato e in legno restituito dal mare. Giancarlo è l’autore della Coda di Capodoglio che si incontra arrivando a Bordighera. Paolo Tonelli, nel suo show-room di Sanremo progetta interni sofisticati e originali, con uno sguardo ai nuovi trend e un solido legame alla tradizione. Paolo ha curato l’allestimento del fondale marino per ospitare i pesci-scultura di Stari Ribar. Paolo Del Bianco, artista di Fano, conosciuto per saper creare auto dalle pietre, Dattero d’Oro per il Tema Fisso nel 1994, presenta “Tipi da spiaggia” una collezione di caricature degli stereotipi delle dei fanatici dell’abbronzatura oltre ad un bassorilievo ”Nettuno è perfetto”, divertente caricatura del fondatore del Salone, Cesare Perfetto.

Il giardino, animato dai personaggi di famosi umoristi, Mafalda di Quino, gli innamorati di Peynet, la linea di Cavandoli, Cocco Bill di Jacovitti e un clown di Mordillo fa da sfondo ad un nutrito programma che prevede conferenze e presentazioni di libri che avevano vinto nel passato perché il Salone era anche letteratura e non solo disegno. E grazie alla collaborazione delle librerie di Bordighera Mondadori Bookstore e Amico Libro, insieme all’Associazione Amici del Fumetto di Ventimiglia vi saranno allestiti anche tre stand di manga, fumetti storici, libri umoristici e graphic novel.

Ecco il programma:

22 giugno

ore 18, all'ex chiesa Anglicana inaugurazione

ore 19, apertura al pubblico

23 giugno

ore 17.30, al chiosco della musica sul lungomare, "Stari ribar tappo dopo tappo", laboratorio di riciclo creativo: la plastica recuperata dal marezzi trasformerà in un pesce scultura. Iscrizioni a partire dalle 17, partecipazione libera per bambini e adulti

ore 21, all'ex chiesa Anglicana, Claudio Mellana con Dino Aloi presenta il libro "Muto come una vignetta" - Edizioni Il Pennino.

24 giugno

ore 18, all'ex chiesa Anglicana, Maddalena Jahoda, ricercatrice dell'Istituto Tethys, presenta il libro "Balene salvateci" - edizioni Mursia mentre Milko Dalla Battista disegna in diretta

ore 21, all'ex chiesa Anglicana, Walter Fontana con Luca Restivo presenta il libro "L’uomo di Marketing e la variante Limone" - Edizioni Bompiani

25 giugno

ore 18, all'ex chiesa Anglicana, Alessandro Zucchelli talk "Perché si ride" dalla fisiologia della risata, alla ricetta per provocarla

ore 21, al cinema Olimpia, serata di premiazione: Palma d’Oro, Dattero d’Oro e Dattero d’Argento ai migliori disegni sul tema Mare. Rama di Palma d’Oro a Francesco Salvi.

Ospiti del salone: Quino omaggio all'autore, Wow Museo del fumetto di Milano con la partecipazione di Tethys, MareVivo, Amici del Fumetto, Mondadori iBookstore, Amico Libro, Paolo Tonelli Interior Designer.